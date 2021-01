Sind Pietro Lombardi und Influencerin Laura Maria Rypa nun doch wieder zusammen? Auf Instagram gestand Laura nun zumindest, dass sie Pietro noch immer liebt.

Angeblich haben sich die beiden sogar getroffen.

Liebescomeback bei Pietro Lombardi und Laura?

Wagen Pietro Lombardi (28) und Laura (24) noch einen Versuch? Das deuten nun zumindest beide via Instagram an. Eigentlich hatte sich das Paar bereits vor einigen Monaten überraschend getrennt. Der genaue Grund für die Trennung ist unklar. Man habe sich gemeinsam entschieden getrennte Wege zu gehen, so damals beide. Sie hätte mit der Zeit einfach gemerkt, dass sie zu verschieden seien, erzählte Laura ihren Fans nach der Trennung in ihren Instastorys. Doch nun könnte es ein Liebescomeback bei Pietro und Laura geben. Beide äußerten sich via Instagram zum jeweils anderen und gestanden, dass sie noch Gefühle füreinander haben.

Angeblich hab es schon ein Date

Auf ihrem Instagram-Profil plauderte die Influencerin außerdem aus, dass sie und Pietro sich sogar nochmal getroffen hätten, um über alles zu sprechen. Nachdem Laura via Instagram gestanden hatte, dass sie immer noch Gefühle für Pietro habe, äußerte sich auch der Sänger selbst wenig später zu seiner Ex-Freundin. In einem Instagram-Livestream antwortete er auf die Frage seines Freundes Filip Pavlovic, ob er noch etwas für Laura empfinde, ganz klar mit “Ja!”. Ob die beiden nun tatsächlich wieder ein Paar sind, bestätigten sie noch nicht. Die Zeichen stehen aber ziemlich eindeutig auf Versöhnung.