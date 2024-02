Wie soll es auch anders sein: Auch an Tag 13 im Dschungelcamp stehen Leyla und Mike im Mittelpunkt des Geschehens. Denn jetzt darf endlich offiziell geflirtet werden. Denn von Eugen hat Mike an Tag 12 im Brief das Go endlich die Erlaubnis bekommen.

Doch das gefällt Kim ganz und gar nicht.

Dschungelcamp: Mike & Leyla in Flirtlaune

Leyla und Mike sind munter in Flirtlaube. An Tag 12 hat Eugen Mike endlich das offizielle Go gegeben. Jetzt hält die beiden nichts mehr auf. Sie gehen Arm in Arm durchs Camp und schmieden gemeinsam Zukunftspläne. „Ich mag sie ja und sie hat mir ja auch gesagt, sie mag mich! Jetzt habe ich keine Berührungsängste mehr“, gesteht Mike. Schon irgendwie cute.

„Machen wir morgen Nachtwache zusammen“, will Mike wissen. Leyla strahlt und verkündet später im Dschungeltelefon: „I go for it! Wir haben vom lieben Eugen die Genehmigung bekommen. Das fand ich richtig cute.“ Mike geht noch einen Schritt weiter: „Das ist so befreiend. Jetzt kann ich normal mit ihr umgehen, man kann sich jetzt hier kennenlernen und das nicht nur auf Mitcamper-Basis.“

Mike und Leyla sind einfach nur pur berechnend und erhoffen sich durch ihre unglaubwürdige Liebesgeschichte Screentime. Kim ist leider nicht schlau genug, dies zu erkennen und tritt immerzu ins Fettnäpfchen, was sie selbst unsympathisch erscheinen lässt. #ibes pic.twitter.com/Q2gG26XOe4 — Omer Vrebac (@OV92Mont) January 31, 2024

Wie es der Zufall so will, sitzen Kim und Leyla auch bei der Nachtwache zusammen. Gesprächsthema Nr. 1: der Brief von Kims Schamanen. „Weißt du, was er mit ‚Lasse Dackel und Schlange hinter deinem Rücken machen‘ meinte? Er meinte irgendwie euch zwei damit“, sagt Kim. Leyla bleibt hingegen cool: „Ich weiß nicht, was wir hinter dem Rücken gemacht haben sollen, aber das ist ja eine sehr nette Beschreibung“, so Leyla, die das Thema sichtlich nervt, daher geht sie auf einen anderen Punkt aus dem Brief ein.

In Kim brodelt nicht nur das Liebesdreieck

„Dein Schamane schreibt ja auch, dass du dich doch einfach mal auf dich konzentrieren sollst – aber das machst du nicht. Du hast bestimmt so geile Seiten an dir, aber die zeigst du nicht, weil du dich die ganze Zeit mit dem Thema Mike beschäftigst, das negativ ist – auch für dich und den Rest.“ Kim lässt sich das allerdings nicht gefallen und wirft ihrer Konkurrentin Manipulation vor. Aber dann spricht Leyla Klartext: „Kim, du weißt genau, dass ich dich einen Scheißdreck interessiere. Dich interessiert nur, dass ich nicht in seiner Nähe bin. Du hast einfach Seiten an dir, die ich nicht mag. Wenn du ehrlich bist, willst du im echten Leben nichts mit mir zu tun haben“.

"Hätte ich ihn haben wollen, hätte ich ihn haben können."



Mike, der ihr hundert mal einen Korb geben muss, damit sie ihn 5 Minuten in Ruhe lässt:#ibes pic.twitter.com/YVGYXd8r1v — Luisa B. (@Luisinha117) January 30, 2024

Kim macht nicht nur ihre Konkurrentin Leyla zu schaffen. Auch, dass sie erfahren hat, dass sie an Tag 12 die wenigsten Anrufe bekommen hat und nur nicht gehen musste, weil Heinz nach Hause geschickt wurde, nagt an ihr. „Ich will bleiben“, gesteht Kim Twenty4Tim. „Du musst anfangen, dich krass und toll zu finden. Es hat dir lange keiner mehr gesagt, dass du ein tolles Mädchen bist“, so der Influencer.

Dann fällt der Groschen und Tim erkennt langsam, dass Kim noch etwas anderes auf der Seele brennt: „Es war auch bestimmt für dich nicht einfach, zu sehen, dass manche Mütter uns gestern geschrieben haben. Natürlich macht es was mit einem, dass da jetzt nicht stand ‚Liebe Tochter!'“. Da hat Tim offensichtlich genau den Punkt getroffen, Kim kommen sofort die Tränen. Tim drückt sie tröstend an sich: „Du bist viel, viel, viel mehr als du denkst. Ich hoffe, egal wie weit du kommst, dass du das für dich mitnimmst. Die Krone kann ich dir im Nachhinein noch aufsetzen und dir eine basteln. Ich lieb‘ dich!“, so die aufmunternden Worte des Tiktok-Stars.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.