Bei Kim und Tim geht es am Lagerfeuer im Dschungelcamp heiß her. Es gibt für sie nur ein einziges Thema: ihr Sex-Leben. Besonders die Frage nach deutschen Stars, mit denen sie gerne einmal schlafen würden, sorgt für große Begeisterung bei den beiden.

Unter anderem fallen Namen wie Dieter Bohlen, Jan Köppen und Oliver Pocher.

Promi-Sex-Talk im Dschungelcamp

Kim und Tim lassen es sich an Tag 12 nicht nehmen, über ganz intime Dinge zu sprechen. Wie machst du es? Was magst du? Wo hast du es schon gemacht? Mit oder ohne Kondom? Und dann hebt Twenty4Tim das Gespräch auf ein ganz neues Level: „Deutsche Stars, mit denen wir einfach gerne mal Sex haben wollen“, sagt er. Wie aus der Pistole geschossen, antwortet Kim: „Dieter Bohlen.“ Bitte was?! Aber auch Tim sagt, dass es ihm der Pop-Titan irgendwie angetan hat. Er stellt sich nämlich offenbar auch die Frage, wie er sich im Bett anstellt.

stell Dir vor Du könntest Dir alle Dates im Land aussuchen und entscheidest Dich für Dieter Bohlen #ibes pic.twitter.com/0OqFqbPE7E — Try Honesty (@TalentAnna) January 30, 2024

„Hat er nur Geld oder vögelt er auch geil? Ich frage mich das seit Jahren! Bei dem geht’s sicher richtig ‚You’re My Heart, You’re My Soul‘-mäßig und dann wird durchgescheppert im Remix.“ Und weiter: „Ich möchte unbedingt einmal in meinem Leben Sex haben mit Nazan Eckes. So bildschön!“. Danach wirft Kim noch einen anderen Namen in den Talk-Ring und zwar: Jan Köppen, den Moderator von IBES. Tim stimmt ihr zu, dass er auf jeden Fall gut aussieht, aber er würde mit ihm lieber nur essen gehen.

„Die Vorstellung, Sex mit Jan zu haben? Dann kann ich ihn nie wieder anschauen!“ – für Kim kein Problem. Auch der Name Oliver Pocher fällt. Kim kann sich auch mit ihm etwas vorstellen. Da ist Tim ganz anderer Meinung. „Da bin ich raus. Er hat mich zum Essen eingeladen, aber ich habe bisher noch nicht geschrieben, wann. Aber Sex mit Oliver Pocher? Nein!“

Fans glauben Kim nicht: „The Weeknd, wirklich?“

Tim hat eine Schwäche für Sänger und Rapper sagt er dann. Dann lässt Kim eine Bombe platzen. „Ich hatte mal etwas mit einem Rapper …, hört sich an wie Wochenende …, Abel von ‚The Weeknd‘.“ Tim ist sprachlos. „Mit der berühmtesten Person der Welt? Das ist ja so, als wenn ich sagen würde, ich hatte Sex mit Taylor Swift!“. Fans kaufen der Teilnehmerin die Geschichte allerdings nicht ab. Auf X (ehemals Twitter) wird fleißig kommentiert.

Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, das werden wir wohl nie erfahren. Fans sind sich aber sehr einig, dass das vermutlich nie passiert ist.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.