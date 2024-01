In der verrückten Welt der Liebe gibt es Sternzeichen, die scheinbar einen eingebauten Rückwärtsgang haben. Manchmal sind sie wie die Katze, die einen unbeholfenen Sprung von der Fensterbank macht und dann doch im letzten Moment den Rückzieher macht. Schauen wir uns drei dieser Sternzeichen an, die in Liebesangelegenheiten gerne mal auf die Bremse treten.

Diese Tierkreiszeichen machen oft einen Rückzieher in der Liebe.

Zwillinge

Zwillinge sind wie ein Buch mit mehreren Kapiteln, und manchmal blättern sie einfach zu schnell durch die Seiten. Diese Luftzeichen sind bekannt für ihre Unabhängigkeit und ihre Fähigkeit, leicht mit anderen in Kontakt zu treten. Doch wenn es ernst wird, könnten sie plötzlich den Rückzieher machen und sich in ihre eigene Welt zurückziehen. Ihre Angst vor Langeweile und Verpflichtungen lässt sie manchmal in Panik geraten, und sie flüchten vor zu viel Tiefe.

Krebs

Der Krebs versteckt sich sehr gern hinter seiner harten Schale, wenn die Dinge zu intensiv werden. Obwohl sie für ihre emotionale Tiefe bekannt sind, können Krebse manchmal von einem Moment der Verletzlichkeit überrascht werden und sich dann blitzschnell zurückziehen. Es ist, als ob sie einen Schutzzaun um ihre Gefühle bauen. Sie brauchen Zeit, um sich zu öffnen, und wenn sie sich bedroht fühlen, ziehen sie sich zurück, um sich selbst zu schützen.

Waage

Die Waage ist die Königin des Ausgleichs, aber manchmal vergessen sie, dass Liebe keine Waage ist, die perfekt ausbalanciert werden muss. Diese Charmeure können sich zurückziehen, wenn sie das Gefühl haben, dass die Beziehung zu unausgewogen ist. Sie mögen Harmonie, aber wenn es zu anstrengend wird, machen sie gerne mal einen Rückzieher. Die Waage braucht oft Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Wenn die Beziehung zu kompliziert wird, ziehen sie sich zurück, um ihre Gedanken zu sortieren.