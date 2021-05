Thriller-Fans aufgepasst! Netflix und Constantin Film bringen schon bald eine Neuverfilmung von “Das Parfum” heraus. “Der Parfumeur” heißt der Netflix-Streifen, in dem unter anderem Schauspieler wie Emilia Schüle und Anne Müller zu sehen sind.

Einen genauen Starttermin gibt es bisher aber noch nicht. Die Dreharbeiten laufen aber bereits und sollen schon im Juni abgeschlossen sein.

Neuverfilmung des Klassikers “Das Parfum”

Constantin Film plant gemeinsam mit dem Streaming-Dienst Netflix einen echten Klassiker wiederzubeleben! Denn es wird einen neuen Film, angelehnt an den Bestseller “Das Parfum” geben. Die Dreharbeiten haben bereits im April begonnen und sollen voraussichtlich bis Mitte Juni dauern, wie es in einer Aussendung von Constantin Film heißt. Wann genau wir das neue Thriller-Drama sehen können, ist derzeit aber noch nicht bekannt. Aber einige andere Details sind bereits fix.

Der neue Netflix-Streifen wird “Der Parfumeur” heißen. Wie im Roman, wird sich auch in der Neuverfilmung alles um einen jungen Mann drehen, der vor nichts zurückschreckt, um den perfekten Duft zu kreieren. Das Original handelt von dem Straßenjungen Jean-Baptiste Grenouille. Dieser lebt im Frankreich des 18. Jahrhunderts und hat ein unglaubliches Talent: Einen perfekten Geruchssinn. Da er selbst keinen Eigengeruch hat, will er den perfekten Duft herstellen und schreckt zur Beschaffung der dazu notwendigen Zutaten selbst vor Mord nicht zurück. Allerdings soll der neue Film, im Gegensatz zu anderen Verfilmungen des Romans sich “mehr an die Realität halten und neu interpretiert” werden. Auch ein paar Darsteller verrät Constantin Film bereits. Es sollen unter anderem Ludwig Simon, Emilia Schüle, Robert Finster, Sólveig Arnarsdóttir, Anne Müller und Cornelia Heyse dabei sein.

DER PARFUMEUR: Constantin Television erweitert das PARFUM-Universum mit Crime-Drama im Auftrag von Netflixhttps://t.co/MNj1NmVvbh — Constantin Film (@ConstantinFilm) May 17, 2021

“Der Parfumeur”: Dritte Verfilmung des Romans

“Der Parfumeur” ist nicht die erste Verfilmung des Romans “Das Parfum”. 2006 erschien die erste Verfilmung “Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders” im Kino. Der Streifen erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter auch einen Bambi in der Kategorie “Bester Film”. Seit 2018 kann man auf Netflix auch die Serie “Parfum” bingen. Auch diese basiert auf dem gleichnamigen Roman, mit dem Unterschied, dass sie in der heutigen Zeit spielt. Darin geht es um eine Mordserie und eine Gruppe von fünf ehemaligen Internatsschülern, die mit menschlichen Düften experimentieren. Einer der Hauptdarsteller dieser Serie, August Diehl wird auch einen Gastauftritt in dem neuen Netflix-Streifen “Der Parfumeur” haben, wie Constantin Film mitteilte.