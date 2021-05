Ab Mittwoch (19. Mai) gelten neue Einreisebestimmungen in Österreich. Damit fällt die Quarantänepflicht bei der Einreise aus Ländern mit niedrigen Infektionszahlen.

Stattdessen müssen der Nachweis einer Impfung, ein negativer Test oder eine bestätigte Genesung vorliegen.

Einreise nach Österreich ohne Quarantäne möglich

Weil die Infektionszahlen in vielen Ländern zurückgehen, werde man parallel zu den bundesweiten Öffnungsschritten am 19. Mai auch die Einreise nach Österreich erleichtern, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in einer Aussendung. Konkret geht es darum, die Quarantänepflicht bei der Einreise nach Österreich aus einigen Ländern aufzuheben. Stattdessen ist ein sogenannter 3-G-Nachweis erforderlich – also man muss entweder geimpft, getestet oder genesen sein.

Wer aus Ländern mit einer hohen Infektionszahl (etwa Kroatien, die Niederlande, Schweden, Zypern oder Litauen) einreist, der muss weiterhin in Quarantäne – zumindest für fünf Tage – es sei denn, man ist bereits genesen oder geimpft.

Davon ausgeschlossen sind aber weiterhin sogenannte Virusvariantenländer. Dazu zählen etwa Brasilien, Indien oder Südafrika. Von dort aus ist eine Einreise nur sehr eingeschränkt möglich. Zum Großteil dürfen nur österreichische Staatsbürger und Personen mit Wohnsitz in Österreich einreisen. Außerdem ist ein negativer Corona-Test notwendig. Die Testpflicht gilt auch für Genesene oder Geimpfte.

Was gilt als Impfnachweis?

Als Impfnachweis werde man grundsätzlich nur jene Impfstoffe gelten lassen, die auch von der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) anerkannt sind. Der russische Impfstoff Sputnik V gilt somit also nicht. Bei der Einreise muss man entweder den gelben Impfpass oder ein auf Englisch oder Deutsch ausgestelltes Impf-Dokument vorzeigen. Genesungszertifikate müssen von einem Arzt ausgestellt sein und die Infektion darf nicht länger als sechs Monate her sein.

Aus folgenden Ländern ist die Einreise nach Österreich ab 19. Mai ohne Quarantänepflicht möglich