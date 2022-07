Nach dem spektakulären Ende der vierten Staffel von „Stranger Things“ sind noch unzählige Fragen offen. Eine davon lautet: Ist Will in Mike verliebt? Nun spricht Will-Darsteller Noah Schnapp erstmals offen über Wills Sexualität und bestätigt, dass seine Figur in der Serie tatsächlich homosexuell ist.

Eigentlich haben wir es ja bereits alle gewusst.

„Stranger Things“: Spekulationen um Wills Sexualität

Seit dem Ende der viertel Staffel von „Stranger Things“ rätselt das Netz: Ist Will Byers homosexuell und insgeheim in seinen besten Freund Mike (Finn Wolfhard) verliebt? Die Fantheorie existiert jedenfalls schon seit mehreren Jahren und wurde auch immer wieder durch bestimmte Momente in der Netflix-Serie befeuert. So zum Beispiel auch in der fünften Episode der vierten Staffel, in der Will zu Mike sagt: „Manchmal ist es einfach beängstigend, sich so zu öffnen und zu sagen, wie man sich fühlt. Was ist, wenn die Menschen, die dir am wichtigsten sind, die Wahrheit nicht mögen?“

Klar, das muss zwar nicht zwingend ein Coming-out-Versuch sein, doch die Hinweise, dass Will in Mike verliebt ist, werden im Finale der vierten Staffel nochmal verdichtet. In Folge acht hält Will Mike nämlich während einer Autofahrt eine aufmunternde Rede über Mikes Freundin Eleven (Millie Bobby Brown). Will weint nach dem Gespräch leise vor sich hin, während er aus dem Fenster starrt. Es wird deutlich, dass er über seine eigenen Gefühle für Mike spricht, während er sie als Elevens Gefühle tarnt. Im Netz kursiert aber auch die wilde Fantheorie, dass Will deshalb weint, weil er in Eleven verliebt sei.

„Will ist zu 100 Prozent schwul“

Tja, diese Idee wird nun aber endgültig von Will-Darsteller Noah Schnapp zersprengt! Denn in einem Interview mit dem Magazin Variety bestätigt der Schauspieler: Ja, Will ist homosexuell.

„Es wurde schon in Staffel 1 angedeutet. Es war eigentlich immer da, aber man wusste nicht, ob er möglicherweise einfach nur langsamer erwachsen wird als seine Freunde? Jetzt, wo er älter geworden ist, haben sie es ziemlich deutlich gemacht. Jetzt ist klar, dass er zu 100 Prozent schwul ist und Mike liebt“, so Noah in dem aktuellen Interview.

Millie Bobbie Brown über Will Byers: „Es ist 2022, wir müssen die Dinge nicht labeln“

Noah und seine „Stranger Things“-Kollegin Millie Bobby Brown plauderten bereits vor einigen Wochen im Interview mit Variety mal etwas genauer über all die Spekulationen zu dem Thema. „Das ist das Schöne daran. Dass es nur Sache der Interpretation des Publikums ist, ob Will sich irgendwie weigert, erwachsen zu werden, und einfach etwas langsamer ist als seine Freunde, oder ob er wirklich schwul ist“, sagte Noah.

Und das sieht Millie genauso: „Es ist 2022 und wir müssen die Dinge nicht labeln.“ Und sie fügt noch hinzu: „Was wirklich toll an Wills Charakter ist, ist, dass er nur ein Mensch ist, der mit seinen eigenen persönlichen Dämonen und Problemen zu kämpfen hat. So viele Kinder da draußen wissen es nicht, und das ist in Ordnung … Es ist in Ordnung, Dinge nicht zu labeln.“

Noah wünscht sich Coming-Out-Szene in Staffel fünf von „Stranger Things“

Umso interessanter ist es, dass Noah es nun doch getan hat. Außerdem verrät er, welche Wünsche er für die fünfte Staffel hat. Die Macher haben bereits mit Noah darüber gesprochen, was mit Will in der kommenden Staffel passiert. Was genau, darf er natürlich nicht verraten, aber er hat schon eine ziemlich klare Vorstellung davon, was in den kommenden Folgen passieren sollte: „Natürlich hoffe ich auf eine Coming-Out-Szene“. Auf diese hoffen bestimmt auch viele Fans der Serie.

Bis wir erfahren, ob es tatsächlich ein Coming-Out geben wird, heißt es allerdings noch geduldig sein. Denn für die finale fünfte Staffel gibt es noch gar kein Release Date. Nach unserer Einschätzung dürfte es erst 2024 soweit sein.