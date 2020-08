Bei “Like Me – I’m Famous” kam es gestern Abend (25. August) zum großen Streit zwischen mehreren Teilnehmern. Neben dem ganzen Drama musste auch in dieser Woche wieder ein Kandidat seine Koffer packen.

Dieses Mal traf es dabei “Frauenversteher” Aurelio Savina. Er bekam von seinen Mitstreitern am Ende der Sendung die wenigsten Likes geschenkt und musste deshalb die Villa verlassen.

Großer Streit bei “Like Me – I’m Famous”: Sarah Knappik bricht in Tränen aus

Aus Sarah Knappik und Melanie Müller werden wohl in Zukunft keine Freunde mehr. Denn die beiden Blondinen scheinen sich abgrundtief zu hassen, zumindest empfindet die ehemalige Dschungelkönigin so. Sarah dagegen, verstand nach Melanies Schimpftirade gestern Abend (25. August) plötzlich die Welt nicht mehr. Nachdem diese sie als “Bitch”, “nervig” und “widersprüchlich” betitelte, brach Sarah in Tränen aus. Den genauen Grund für Melanies Aggressionen konnte sie nicht verstehen. Denn die Ex-“Bachelor”-Kandidatin warf ihr vor, sich ständig in fremde Angelegenheiten einzumischen. Und auch Sarahs Konkurrent Don Francis, der ein enger Freund von Melanie Müller ist, kann sich plötzlich nicht mehr zurückhalten. “So eine hohle Frucht habe ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nie getroffen. Wie kann man so stumpf sein?”, schießt es in der zweiten Folge der Reality-Show aus ihm heraus.

Nach Folge 2: Aurelio Savino musste gehen

Während viele der Promis auch in dieser Woche wieder auf Like-Jagd gingen und ihr Bestes gaben, um sich Likes zu erspielen oder zu erkaufen, schien Aurelio Savina ziemlich desinteressiert. Beim “Fame Game” weigerte er sich seine Kleidung dreckig zu machen und setzte aus. Schlussendlich kostete ihm das allerdings seinen Platz in der Villa. Denn bei der wöchentlichen Like-Vergabe erhielt er von seinen Mitbewohnern die wenigsten Likes und musste die Villa aus diesem Grund schließlich verlassen.

Doch natürlich tat er das nicht, ohne zuvor noch ein großes Geheimnis zu lüften. Denn um sich die Langeweile zu vertreiben, spielten die Promis am Abend zuvor im Garten “Pflicht oder Wahrheit”. Als er gefragt wurde, wie viele Sex-Partnerinnen er bisher hatte, antwortete der Italiener selbstbewusst: “So 2.000 Frauen.” Dabei betonte er jedoch, dass er “oft Nein gesagt” habe. Die anderen Mitbewohner zeigten sich von Aurelios Erfahrung im Bett sichtlich beeindruckt. Vor dem Aus bewahrte das Geständnis das Model allerdings nicht.

Diese Promis kämpfen weiterhin um 100.000 Euro:

Juana Princess

Alexander Molz

Filip Pavlovic

Yasin Cilingir

Dijana Cvijetic

Don Francis

Sarah Knappik

Melanie Müller

Alle Folgen von “Like Me – I’m Famous” gibt es übrigens auf TVNOW zu sehen.