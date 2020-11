Es heißt Resistance Band, Fitnessband, Thera- oder Gymnastikband und ist wohl das vielseitigste Trainingsgerät für zu Hause. Doch viele wissen gar nicht, was genau sie mit dem elastischen Gurt anfangen sollen.

Dabei kann man das Resistance Band für die Kräftigung jedes beliebigen Körperteils, ohne dabei unsere Gelenke zu belasten. Wir haben hier für euch die besten Übungen, die ihr ganz einfach ins Homeworkout mit Fitnessband integrieren könnt:

Kickbacks

Du willst deine Beine und deinen Po trainieren? Dann sind Kickbacks die richtige Übung für dich. Und so geht’s:

Ziehe das Resistance Band über deine beiden Oberschenkel

Komme in den Vierfüßlerstand

Spanne deinen Bauch an

Winkle nun ein Bein so an, dass der Unterschenkel im rechten Winkel zum Oberschenkel steht

Führe das Bein nun kontrolliert nach oben und wieder nach unten. Stelle es dabei nicht am Boden ab

Wiederhole das ganze 10 Mal und wechsle dann die Seite

Bild: Khosro / Shutterstock

Schulter-Rotation

Gerade im Homeoffice sind Schultern und Rücken extrem beansprucht. Doch nur ein paar wenige Übungen können helfen, die Muskeln in diesen Bereichen zu stärken. Diese Übung stärkt vor allem Schultern und oberen Rücken:

Lege das Fitnessband um deine Handgelenke

Winkle jetzt die Ellbogen an und halte sie eng am Körper

Strecke nun nur deine Unterarme zu Seite und spanne damit das Band

Dreh bei dieser Bewegung auch deine Handflächen. Sie sollten dann nach oben zeigen, wenn das Band gespannt ist

Wiederhole die Übung 10 Mal

Squats

Squats sind wohl die Klassiker unter den Bein- und Po-Übungen. Mit einem Resistance Band wird die Übung noch viel effektiver:

Stelle dich auf und achte darauf, dass deine Beine schulterbreit auseinander stehen.

Spanne das Band um deine Oberschenkel

Jetzt komme langsam in eine tiefe Kniebeuge. Achte darauf, dass dein Rücken dabei gerade bleibt und deine Knie nach außen zeigen

Komme wieder nach oben und führe am Ende der Bewegung einen seitlichen Kick aus

Wechsle das Bein mit jeder Wiederholung

Bild: Bild: Nikolas_jkd / Shutterstock

Side-Plank

Ach ja, Planks! Man tut so wenig, aber es tut so weh. Aber die Übungen sind einfach extrem effektiv. Der Side-Plank beansprucht die schrägen Bauchmuskeln, die wir gerne in unserem Training vernachlässigen. Auch die Po-Muskulatur kommt bei dieser Übung zum Einsatz:

Stütze dich seitlich ab und bringe deinen Körper in die Side Plank

Winkle ein Bein an, strecke das andere aus.

Stütze dich mit dem unteren Ellbogen ab. Ellbogen, Knie des einen Beines und Fuß des anderen Beines berühren den Boden

Das Resistance Band sollte über deinen Knien gespannt sein

Hebe nun dein oberes Bein gegen den Widerstand des Bandes

Spanne dabei deine Po-Muskeln an und halte deinen Körper gerade

Wiederhole das ganze 10 Mal und wechsle dann die Seite

Trizeps-Extension

Auch der Trizeps kommt bei unserem täglichen Workout meist zu kurz. Mit dieser schnellen Übung trainieren wie die Muskelpartie aber ganz einfach: