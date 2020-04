Kaum zu glauben, aber Miley Cyrus und Cody Simpson sind schon seit einem halben Jahr zusammen. Auf Instagram machte der australische Sänger seiner Herzensdame nun ein süßes Liebesgeständnis.

Wie es aussieht, ist er auch nach sechs Monaten noch so verliebt wie am ersten Tag.

Cody Simpson macht Miley Cyrus ein Liebesgeständnis auf Instagram

Zum halbjährigen Jubiläum postete Cody ein Bild von seiner Freundin in seiner Instagram-Story, in dem sie verträumt auf die Seite blickt. Auf ihrem Gesicht befinden sich Creme-Tupfer. Das Paar scheint wohl gemeinsam in Isolation zu sein. Auch in den Los Angeles, wo Miley wohnt, ist das Coronavirus bereits stark verbreitet. Die Bevölkerung wird daher angehalten, seine sozialen Kontakte so gering wie möglich zu halten und zu Hause zu bleiben.

Zu dem Foto schreibt der Sänger außerdem: “Sechs Monate mit dir sind so viel wert wie ein ganzes Leben mit jemand anderem” und fügt hinzu: “Ich liebe dich.”

Seit sechs Monaten zusammen

Erst im Sommer letzten Jahres überraschte Miley Cyrus ihre Fans mit der Ankündigung, sich von ihrem Ehemann Liam Hemsworth scheiden zu lassen. Die Ehe hielt nur sechs Monate. Nach der Trennung turtelte Miley mit ihrer langjährigen Freundin Kaitlynn Carter. Doch auch diese Affäre hielt nur ein paar Wochen. Schließlich verliebte sich die 27-Jährige in den australischen Pop- und R&B-Sänger Cody Simpson.