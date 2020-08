Heute Abend (26. August) ist es wieder so weit. Eine neue Folge von “Kampf der Realitystars” steht in den Startlöchern. Und die hat es in sich.

Denn wie ein erster Trailer zur Episode zeigt, gibt es jede Menge Streit. In einer hitzigen Diskussion geht Kandidat Sam Dylan sogar körperlich auf seine Mitstreiterin Melissa los. Doch wie konnte es so weit kommen?

Kampf der Realitystars: Sam Dylan wird handgreiflich

Wie in einem Video auf Instagram zu sehen ist, liegt der Ursprung des Ausrasters bei der Entscheidung vergangene Woche. Wir erinnern uns: Georgina und Melissa hatten das wöchentliche Teamspiel gewonnen und konnten sich so vor dem Rauswurf schützen. Zudem hatten sie die Möglichkeit einen weiteren Inselbewohner vor dem Auszug zu bewahren. Während Melissa Dijana ihre Stimme geben wollte, plädierte Georgina für engsten Vertrauten Sam. Nachdem der Rotschopf der “Love Island”-Schönheit allerdings versicherte, dass bei der “Stunde der Wahrheit” niemand Dijana nominieren wird, ließ sie sich schließlich dazu überreden, gemeinsam mit Georgina Sam ihre Stimme zu geben. Doch dann der plötzliche Schock: Die Neuankömmlinge Zoe und Steff entschieden sich dafür, Dijana von der Insel zu kicken. Für Melissa brach die Welt zusammen.

Noch immer aufgelöst von der Entscheidung der neuen Inselbewohner und der Trennung ihrer neuen besten Freundin, platzt Melissa heute Abend der Kragen. Es kommt zur hitzigen Diskussion zwischen ihr und Sam Dylan. Der Ex-“Prince Charming”-Kandidat wir dabei immer lauter und die Situation eskaliert. Schließlich muss sogar Lockenkopf Momo dazwischengehen, um Sam davon abzuhalten, Melissa körperlich anzugreifen. Ob die ganze Sache gut ausgeht und was wirklich passiert ist, erfährt ihr heute Abend um 20:15 auf RTLZWEI.

Zoe ist am Ende ihrer Kräfte

In dem offiziellen Trailer des Senders auf Instagram ist zudem auch zu sehen, wie schlecht es um Kandidatin Zoe steht. Bereits letzte Woche geriet sie während der “Stunde der Wahrheit” heftig mit Georgina aneinander und drohte sogar damit die Insel zu verlassen. Wie in einem ersten Einblick zur heutigen Folge zu sehen ist, hat sich die Situation nicht gerade gebessert. Denn die Motivation des Models lässt sehr zu wünschen übrig. Hinzu kommt, dass auch Zoe diese Woche im Konflikt mit anderen liegt. So wird sie in dem Video mehrmals den Tränen nahe gezeigt, während die wütende Stimme von Sam Dylan aus dem Off ertönt: “Du bist ein richtig durchtriebenes Miststück”. Wird Zoe etwa freiwillig die Heimreise nach Österreich antreten?

Die Antwort darauf gibt es heute Abend um 20:15 bei RTLZWEI.