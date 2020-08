Die Hände brauchen sehr viel Pflege. Deshalb ist es wichtig, immer genügend Handcreme dabei zu haben. Mit drei einfachen Rezepten kannst du deine Handcreme sogar selbst machen.

Eine Handcreme selbst zu machen, ist gar nicht so schwer. Hier sind die drei einfachsten Rezepte, wie du eine Lotion für die Haut selber machen kannst:

Aloe Vera-Creme

Für trockene Haut ist Aloe Vera genau das richtige. Auch als Bodylotion nach dem Rasieren, kann eine Creme aus Aloe Vera wahre Wunder vollbringen. Und so einfach gehts:

Als Erstes brauchst du diese zwei Zutaten: Olivenöl und Aloe Vera-Gel. Beides bekommst du ganz einfach im Supermarkt oder Kosmetikladen.





Danach musst du die zwei Zutaten einfach zu gleichen Teilen in eine Schüssel geben und mit einem Rührbesen kräftig aufschlagen, bis eine cremige Lotion dabei herauskommt. Tipp: Das kann einige Zeit dauern, also solltest du (wenn du kannst) auf eine Küchenmaschine zurückgreifen.





Fülle die Creme in ein Glas und fertig ist deine neue Handcreme aus Aloe Vera. Wichtig: Du solltest sie immer bei Zimmertemperatur (20 Grad) lagern, denn dann bleibt sie auch immer schon cremig.

Bild: Dream79/Shutterstock.com

Bienenwachs-Creme

Bienenwachs ist ein echter Alleskönner. Er hat eine antibakterielle Wirkung und schützt die Haut mit einer kleinen Schicht. Besonders hilfreich ist eine Creme aus Bienenwachs, wenn deine Haut viel Wind ausgesetzt ist. Und es ist auch überhaupt nicht schwer diese Creme selbst zu machen:

Du brauchst dafür:

50 ml Mandelöl oder anderes Pflanzenöl



30 g Kokosöl



20 g Kakaobutter



5 g Bienenwachs



Ein paar Tropfen Vitamin-E Öl (pflegt die Haut besonders gut)



Optional ein paar Tropfen Teebaumöl (wirkt antibakteriell)

Und so wirds gemacht:

Gib das Mandelöl und Bienenwachs in ein hitzebeständiges Glas und wärme es im Wasserbad langsam auf, bis das Wachs vollständig geschmolzen ist.





Nimm das Glas aus dem Wasserbad und rühre Kakaobutter und Kokosöl unter, bis beides geschmolzen ist.





Füge dann noch Vitamin-E-Öl und ätherisches Öl hinzu und verrühre die Mischung.





Fülle alles in ein sauberes Behältnis und lass es auskühlen. Und schon ist die perfekte Hautcreme für windige Tage hergestellt!

Bild: iva/Shutterstock.com

Feste Handcreme für unterwegs

Diese Handcreme pflegt nicht nur deine Haut perfekt, sondern ist auch noch geeignet um sie in die Handtasche zu geben. Mit einer festen Handcreme kannst du auch als Geschenk nichts falsch machen. Und so stellst du sie her:

Du brauchst dafür:

7 g Bienenwachs



30 g Kakaobutter



3 TL Olivenöl



2-3 Tropfen ätherisches Öl (Lavendelöl oder Rosengeranie)



Eine Eiswürfelform

Und so wirds gemacht:

Erwärme das Bienenwachs, Kakaobutter und Olivenöl im Wasserbad, bis alles geschmolzen ist.





Rühre die Masse einige Minuten mit einem Schneebesen um, bis eine leicht cremige Konsistenz entsteht.





Füge ätherisches Öl hinzu und verrühre es.





Gieße die Masse in die bereitgestellte Form und lass es aushärten.





Nimm die fertigen Lotion-Bars aus der Form und fertig ist deine feste Handcreme zum Mitnehmen.