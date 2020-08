Nicht nur unser Gesicht, auch unsere Hände verändern sich mit der Zeit. Vor allem im Sommer sind sie Umwelteinflüssen wie trockener Luft, Wasser, Schmutz und Sonne ausgesetzt. Und aktuell beansprucht wohl auch ein vermehrter Desinfektionsmittel-Verbrauch zusätzlich.

Und weil wir sie ebenso oft brauchen, sollten wir sie auch richtig pflegen. Im Sommer werden deine Hände mit diesen Tipps wieder zart und weich:

Hände schonend waschen

Gerade jetzt sollten wir besonders auf unsere Handhygiene achten. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Hände mit brühend heißem Wasser abrubbeln müssen. Lauwarmes Wasser schont die Hautbarriere, die wiederum vor Umwelteinflüssen schützt. Außerdem ist es auch wichtig eine hautneutrale Seife mit einem pH-Wert von 4,5 bis 5 zu verwenden. So beanspruchst du deine Hände auch bei vermehrten Waschen nicht.

Die richtige Handcreme

Auch die Creme sollte auf die Bedürfnisse unserer Hände abgestimmt sein. Bodylotions beispielsweise versorgen zwar unseren Körper mit reichlich Feuchtigkeit, die Bedürfnisse der Hand unterscheiden sich allerdings vom restlichen Körper. Immerhin wird die Haut an diesen Stellen viel öfters beansprucht. Deswegen verlangt sie auch nach einer Extraportion Pflege. Eine passende Handcreme ist also besonders wichtig. Im Gegensatz zu den kalten Wintermonaten muss diese aber im Sommer nicht allzu fettend sein. In der heißen Jahreszeit fügt vor allem die Kombination aus Schwitzen, Schmutz und Reibung der Haut Miniverletzungen zu. Glätte schenken beispielsweise Cremes aus Urea oder Hyaluron. Diese können über Nacht aufgetragen werden, damit sich die Hände regenerieren können.

Sonnencreme für die Hände

Unsere Haut sollte besonders im Sommer vor der Sonne geschützt werden. Viele vergessen aber oft auf die Hände. Dabei sind sie dem Sonnenlicht besonders stark ausgesetzt. Deswegen unbedingt am ganzen Körper bis in die Fingerspitzen Sonnencreme auftragen. Das beugt einem Sonnenbrand und somit einer beschleunigten Hautalterung vor. Übrigens gibt es auch Handcremes mit Lichtschutzfaktor.

Rizinusöl für die Nägel

Auch unsere Nägel gehören gepflegt. Brüchige Nägel brauchen beispielsweise viel Vitamin E. Das ist unter anderem in Rizinusöl oder Mandelöl enthalten. Ein paar Tropfen auf den unlackierten Nagel stärkt seine Keratinschicht.