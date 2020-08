WhatsApp bekommt vielleicht bald eine neue Funktion, die uns peinliche Momente ersparen könnte. Einzelne Chats und Gruppen sollen bald mit eigenen Hintergrundmotiven unterlegt werden können.

So passiert es uns in Zukunft vielleicht nicht mehr, versehentlich eine Nachricht in den falschen Chat zu schreiben. Und wem ist das nicht schon einmal passiert?

Jeder WhatsApp-Chat kann künftig einen anderen Hintergrund haben

Auf WhatsApp können wir schon bald einzelne Chats oder Gruppen mit eigenen Hintergrundmotiven unterlegen. Das berichtet das Branchenmagazin Techradar. So ist es dann auch sofort ersichtlich, um welchen Chat es sich handelt. Peinliche Momente, in denen wir eine Nachricht an die falsche Person oder falsche Gruppe senden, könnten somit Geschichte sein. Mit dem neuen Multi-Wallpaper-Feature kann man auch verschiedene Hintergründe und Designs für unterschiedliche Systemthemen, wie etwa den hellen oder dunklen Modus, auswählen.

Wann diese neue Funktion kommt, ist allerdings noch nicht bekannt. Derzeit können sie Testnutzer der Betaversion noch nicht ausprobieren. Allerdings rechnet man damit, dass es in den kommenden Monaten so weit sein soll. Laut Techradar, könne das Feature gleichzeitig mit dem Update kommen, dass es Usern erlaubt, WhatsApp auch auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen zu können.

Chat-History bald synchronisierbar

Außerdem arbeitet der zu Facebook gehörende Messenger-Dienst daran, die Chat-History zu synchronisieren. So kann man sein Konto auch auf mehreren Endgeräten verwenden.