Die Funktion, WhatsApp-Chats stumm zu schalten soll für Nutzer schon bald unbegrenzt zur Verfügung stehen. Das berichtet nun das Online-Portal WABetaInfo.

Bislang konnten Nutzer ihre WhatsApp-Chats nur optional acht Stunden, eine Woche oder ein Jahr stumm schalten.

Nutzer sollen WhatsApp-Chats schon bald für immer stumm schalten können

Auf WhatsApp soll es schon bald Veränderungen geben. Denn laut Berichten des Online-Portal WABetaInfo sei es künftig möglich, WhatsApp-Chats auf unbegrenzte Dauer stumm zu schalten. Die Funktion, bestimmte Personen für gewisse Zeit aus seinem Leben zu verbannen, ist bis heute eine der beliebtesten und wird von vielen Usern der App dankbar genutzt. Allerdings war es dabei bislang nur möglich die betreffenden Chats für einen gewissen Zeitraum stumm zu schalten. So kann man hier aktuell zwischen einer Dauer von acht Stunden, einer Woche oder einem Jahr wählen.

Neue Funktion in Beta-Version entdeckt

Laut WABetaInfo soll die Beta-Version für Android ab der Versionsnummer 2.20.197.3 nun jedoch einen Hinweis darauf liefern, dass sich Benachrichtigungen in Zukunft für immer deaktivieren lassen. Dort soll diese entdeckt worden sein. Demnach wird die Option, den betreffenden Chat ein Jahr zu verstummen, künftig durch die Möglichkeit einer unbegrenzten Deaktivierung ersetzt werden. Den Berichten zufolge, könne man zudem davon ausgehen, dass die neue Funktion schon bald auch in der finalen Version der App enthalten ist. Wann es so weit ist, ist jedoch noch unklar. Denn WhatsApp selbst, bestätigte die Einführung der neuen Funktion noch nicht.