Die weiße Bluse ist im Sommer 2020 wieder voll im Trend. Der Klassiker wird in diesem Jahr mit modernen Schnitten aufgepeppt.

Die modernen weißen Blusen kannst du wirklich überall tragen. Wir zeigen euch hier unsere Favorites!

Weiße Blusen sind DER Sommer-Trend 2020

Jeder hat sie in seinem Kleiderschrank: die weiße Bluse. Schon immer gehörte die Bluse zu den beliebtesten Klassikern in der Modewelt. Doch in diesem Sommer wird sie komplett neu interpretiert. Mit Rüschen, Mustern und coolen Schnitten wird aus diesem Klassiker ein echter Mode-Trend im Sommer 2020. Egal ob fürs Büro, oder für eine gemütliche Sommerparty – die modernen Blusen sind überall ein echter Hingucker. Deshalb zählt das weiße Oberteil zu den beliebtesten Trends in diesem Sommer. Außerdem kann man sie mit allem kombinieren: Hier werden keine Grenzen gesetzt.

Diese Blusen trägt man im Sommer 2020

Weiße Blusen findet man derzeit in allen möglichen Varianten und die Auswahl ist riesig. Wir haben euch deshalb unsere Favorites herausgesucht.

Diese Popeline-Bluse mit Rüschen findest du bei asos. Erhältlich um 23,99 Euro.

Eine coole Hemdbluse in Beige von Only gibt es bei Zalando. Erhältlich um 21,99 Euro.

Und eine schicke kurzärmlige Baumwoll-Bluse von Mango findest du bei asos. Erhältlich um 31,99 Euro.