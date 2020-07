Die Jeans ist ein absoluter Klassiker. Und auch in diesem Sommer ist der Stoff wieder in. Im Sommer 2020 trägt man Jeans-Kleider.

Die klassische Jeans gehört wohl zu unseren absoluten Lieblings-Kleidungsstücken. Doch in diesem Jahr trägt man keine Hosen, sondern Kleider aus Jeans. Wir zeigen euch hier unsere Favorites!

Kleider aus Jeans sind DER Sommertrend 2020

Der Jeans-Stoff zählt zu unseren absoluten Lieblings-Basics. Seit den 90ern ist der Stoff immer beliebter geworden und auch im Sommer 2020 trägt man ihn. In den letzten Jahren wurden auch immer wieder neue Methoden entwickelt, die die Herstellung von Jeans-Stoff umweltfreundlicher machen sollen. So bekommt der geliebte Fashion-Trend auch noch den gewissen Umwelt-Touch. Aber nicht nur Hosen oder Röcke aus Jeans sind in diesem Jahr beliebt, sondern auch Kleider. Und das in allen möglichen Variationen.

Diese Jeans-Kleider trägt man im Sommer 2020

Jeans-Kleider findet man derzeit in allen Farben und Formen und die Auswahl ist riesig. Wir haben euch deshalb unsere Favorites herausgesucht.

Ein Jeans-Kleid im Western-Stil findet ihr bei asos. Erhältlich um 27,00 Euro.

Jeans-Kleider mit Knopfleiste sind im Sommer 2020 in. Die schlichten Kleider aus Denim werden mit einer dezenten Knopfleiste aufgepeppt. Dieses Kleid gibt es bei Zalando. Erhältlich um 49,99 Euro.

Mit Rüschen oder Puffärmeln aufgestylt, wird dieses Jeans-Kleid zum echten Hingucker im Sommer 2020. Zu finden ist es bei H&M. Erhältlich um 34,99 Euro.

Auch der dunkle Denim-Stoff ist in diesem Sommer wieder in. Dieses Sommerkleid gibt es bei asos. Erhältlich um 50,99 Euro.