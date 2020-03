Das biologische Alter ist nur eine Zahl. Immerhin gibt es 16-jährige, die wirken als wären sie 30 und dann gibt es 50-Jährige, die man glatt für 25 halten könnte. Die Ausstrahlung spielt eben auch eine wichtige Rolle. Manche Menschen verlieren ihre Jugendlichkeit selbst im Alter nicht.

Besonders diese drei Sternzeichen wirken jünger, als sie es tatsächlich sind:

Waage

Waagen sind sehr willensstark und wissen immer genau, worauf sie gerade Lust haben. Sie führen ein sehr ausgeglichenes und zufriedenes Leben. Das wirkt auf andere so, als hätten sie immer viel Spaß. Eine Waage möchte viel erleben und ist sehr abenteuerlustig. Ihre aufgeweckte Art und ihre Neugier bleibt ihr bis ins hohe Alter erhalten. Das lässt sie wesentlich jünger wirken, als sie es eigentlich ist.

Zwillinge

Zwillinge bringen gerne alle zum Lachen und haben meistens viel Spaß. Egal in welcher Situation, sind erstmal Zwillinge anwesend, heben sie die Stimmung sofort an und kein Auge bleibt trocken. Diese jugendliche Art bringt ihnen auch viele Komplimente ein. Die Ausstrahlung der Zwillinge wirkt frisch und ihre lustige Persönlichkeit zieht alle in ihren Bann. Außerdem ist ihnen ihr tatsächliches Alter völlig egal und sie sind für jeden noch Blödsinn zu haben.

Löwe

Löwen sind sehr aufgeschlossen und offen. Diese positive Art lässt den Löwen immer leicht und unbeschwert wirken. Außerdem ist dieses Sternzeichen sehr eitel und achtet penibel auf sein Äußeres. Löwen fangen schon sehr früh mit der Anti-Aging-Routine an, was ihnen später ein jugendliches Aussehen beschert. Wer das Alter eines Löwen schätzen muss, liegt deshalb immer um ein paar Jährchen daneben. Den Löwen ist es aber auch sehr wichtig, jung auszusehen.