Es gibt Menschen, die können sich einfach nicht leiden – ohne dafür einen bestimmten Grund zu haben. Sie streiten ständig und krachen bei den kleinsten Kleinigkeiten aneinander. Das kann auch am Sternzeichen liegen.

Denn bei diesen Kombinationen ist Streit vorprogrammiert.

Wassermann und Skorpion

Wassermann und Skorpion sind zwei sehr dominante Sternzeichen, die gerne Recht behalten! Gleichzeitig werden beide von ihrer Leidenschaft geleitet und scheuen sich auch nicht davor, offen und ehrlich ihre Meinung zum Besten zu geben. Lässt man die beiden mit einem Streitthema alleine, ist die Folge ein richtiger Machtkampf, bei dem beide Parteien so lange streiten, bis ein:e Dritte:r eingreift und die beiden auseinanderbringt. Denn klären können sie nichts; dafür sind beide viel zu dominant.

Schütze und Stier

Es gibt kaum zwei Sternzeichen, die verschiedener sind als Schütze und Stier. In den seltensten Fällen finden die beiden eine Gemeinsamkeit. Stattdessen merken sie bei jedem Gespräch, dass sie komplett unterschiedliche Prioritäten haben. Hinzu kommt noch die sture Seite der Stiere und die Beharrlichkeit der Schützen. Bei Streitgesprächen will zunächst keiner von beiden vom eigenen Standpunkt abweichen. Die Folge: wenn Stier und Schütze streiten kann das schon einmal ziemlich lange dauern! Das Schlimmste daran: beide Sternzeichen können richtig nachtragend sein, einen winzig kleinen Streit jahrelang mit sich tragen und dem anderen/der anderen vorwerfen.

Löwe und Jungfrau

Zwei Perfektionist:innen sind immer eine:r zu viel! So ist es auch bei Löwe und Jungfrau. Denn beide haben ganz klare Vorstellungen davon, wie die Dinge funktionieren sollen – und können von dieser Vorstellung nicht abweichen. Das kann nur in einem Streit eskalieren, denn keines der beiden Tierkreiszeichen weicht gerne von der eigenen Meinung ab – und streiten liegt ohnehin im Naturell der beiden. Besonders häufig kommt es bei den beiden dementsprechend bei Gruppenprojekten und gemeinsamen To Dos zum Streit.