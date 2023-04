Das Dasein als Fangirls hat viele Vorteile: man findet leicht eine Gruppe mit gleichen Interessen, hat automatisch viele Hobbys und immer ein Gesprächsthema. Dieses bedingungslose Anhimmeln eines Promis liegt manchen einfach im Blut!

Vor allem diese drei Sternzeichen sind geborene Fangirls!

Fische

Fische sind besonders kreativ und passioniert. Wenn sie eine Leidenschaft finden, wird diese schnell zu ihrer gesamten Persönlichkeit. Das gilt auch dann, wenn diese Leidenschaft ein Promi ist. Schwärmen sie etwa für einen Star, können sie an nichts anderes mehr denken. Sie treten Fandom-Gruppen bei und widmen ihre gesamte kreative Energie dem Star – inklusive aufwendig gestalteten Collagen, Edits und Co. Für die Fische ist das nicht nur die perfekte Gelegenheit, sich kreativ auszutoben, sondern auch, um neue Kontakte zu knüpfen.

Krebs

Als sehr emotionales Tierkreiszeichen entwickeln die Krebse sehr schnell sehr enge Beziehungen zu ihren liebsten Promis. Sie wollen einfach alles über sie erfahren und auch hinter die Fassade blicken. Da reichen Red Carpet Momente einfach nicht aus! Stattdessen lesen sie jede Biographie und konsumieren wirklich alles, was ihr Idol betrifft. Sie gehören zu jenen Fangirls, die nur ein großes Ziel haben: ihr Idol zu treffen! Denn sie haben schon eine ganze Rede vorbereitet mit all den Dingen, die sie dem Promi gerne sagen würden!

Waage

Waagen neigen dazu, sehr nostalgisch zu sein. Sie gehören deshalb zu jenen Fangirls, die ihrem Kindheitsidol jahrzehntelang treu zur Seite stehen. Oft haben sie das Gefühl, mit dem Star gemeinsam aufgewachsen zu sein und fühlen sich dadurch eng mit ihm oder ihr verbunden. Und meist sind es auch die Waagen, die wirklich alles von ihrem Idol sammeln. Da kann es schon vorkommen, dass die Waagen in ihrem alten Kinderzimmer noch Mappen voller alter Zeitungsartikel, Poster und Merchandise haben. Es wegzuwerfen kommt für sie aber nicht in Frage. Schließlich ist der Erinnerungswert viel zu groß – diese Sammlung ist für sie fast so wichtig wie alte Kinderfotos. Denn auch sie zeigen die Entwicklung der Waagen!