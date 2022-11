Er modernisierte das Image von Gucci und machte aus Stars wie Harry Styles und Jared Leto Fashion-Ikonen. Doch jetzt tritt der Creative Director Alessandro Michele überraschend zurück.

Ein Schock für die Modewelt.

Alessandro Michele: ein neues Image für Gucci

Die „New York Times“ nennt es die größte kreative Umstrukturierung seit der Corona-Pandemie: Alessandro Michele verlässt Gucci! Der 49-Jährige Kreativdirektor machte in den vergangenen Gucci zu dem Label, das wir heute kennen. Er modernisierte das Image, sorgte für absolute Fashion-Highlights und überzeugte Superstars wie Harry Styles von den Designs des Hauses. Das brachte Gucci nicht nur Prestige und Aufmerksamkeit, sondern vor allem jede Menge Geld. Allein 2021 soll das Unternehmen fast zehn Milliarden Euro erwirtschaftet haben.

Michele arbeitete knapp 20 Jahre für Gucci, fast acht davon als Kreativdirektor. In dieser Zeit sorgte er für Highlights wie etwa den Met-Gala-Look von Jared Leto im Jahr 2019, bei dem er eine Nachbildung seines eigenen Kopfes als Accessoire trug. Auch zahlreiche legendäre Red-Carpet-Looks von Harry Styles gehen auf sein Konto. Für Modefans revolutionierte Michele insbesondere die Männerkleidung des Labels. Er zelebrierte Farben, Muster und jede Menge Schmuck.

Bild: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Stardesigner widmete Gucci seine „ganze Liebe und kreative Leidenschaft“

Doch jetzt ist diese wegweisende Zusammenarbeit beendet. Die Gründe dahinter klärt der Modekonzern Kering – dem Gucci gehört – in einer Aussendung auf. Der Grund sollen nämlich unterschiedliche Vorstellungen sein, wie Michele selbst sagt.

„Es gibt Zeiten, in denen sich die Wege aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven, die jeder von uns hat, trennen. Heute geht für mich eine außergewöhnliche Reise zu Ende, die mehr als zwanzig Jahre dauerte, in einem Unternehmen, dem ich unermüdlich meine ganze Liebe und kreative Leidenschaft gewidmet habe“, erklärt Michele. In seinem Statement nennt er Gucci sein „Zuhause“ und bedankt sich bei seiner „Großfamilie“ – also seinen Kolleg:innen und Unterstützer:innen.

„Gemeinsam mit ihnen habe ich mir etwas gewünscht, erträumt, erdacht. Ohne sie wäre nichts von dem, was ich aufgebaut habe, möglich gewesen“, betont er. „Ihnen gilt mein aufrichtigster Wunsch: Mögt ihr weiterhin eure Träume kultivieren, den subtilen und ungreifbaren Stoff, der das Leben lebenswert macht. Mögt ihr euch weiterhin von poetischen und umfassenden Bildern nähren und ihren Werten treu bleiben. Möget ihr immer nach euren Leidenschaften leben, angetrieben vom Wind der Freiheit.“

Stars bedanken sich bei Alessandro Michele

Wie es mit Gucci weitergeht, ob seine Nachfolge schon fixiert ist und wie genau seine persönlichen Zukunftspläne aussehen, verrät Michele in dem Statement allerdings nicht.

Für viele Stars, Kolleg:innen und Modefans sitzt der Schock nach seinem Ausstieg jedoch offenbar tief. In den Sozialen Medien betonen viele, welchen enormen Einfluss Alessandro Michele nicht nur auf die Entwicklung von Gucci, sondern auf jene der Modewelt hatte.

Sie nennen ihn und seinen unverkennbaren Stil legendär, bezeichnen Michele selbst als Ikone und bedanken sich für seine Arbeit. Supermodel Naomi Campbell schreibt etwa: „Danke für deine Kreationen und dafür, dass du deine Träume mit uns teilst, und danke, dass du die jungen Kreativen aus Afrika und den aufstrebenden Märkten eineziehst. Ich wünsche dir tonnenweise Segen für dein nächstes Kapitel.“ Auch Superstars wie Billie Eilish und Maneskin schicken dem Stardesigner Herzen.