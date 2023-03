In der Liebe kann nicht immer alles nach Plan laufen. Bei diesen Sternzeichen spitzt sich dies im März allerdings so richtig zu. Denn sie finden sich in einem regelrechten Liebeschaos wieder und müssen sich auf eine Achterbahn der Gefühle einstellen.

Diese Tierkreiszeichen sollten sich überlegen, was sie wirklich wollen.

Fische

Lange war es ruhig im Liebesleben der Fische. Doch das hat jetzt ein Ende. Dafür sorgt eine zufällige Begegnung mit einer Person aus der Vergangenheit des Wasserzeichens. Sie wird das Sternzeichen regelrecht aus der Bahn werfen. Das stellt besonders Fische auf die Probe, die momentan in einer Beziehung befinden. Das Sternzeichen sollte jetzt schleunigst einen klaren Kopf bekommen und hinterfragen, was es wirklich will.

Schütze

Der Schütze weiß einfach nicht, was er will. Er hat momentan zu viele Eisen im Feuer. Tja, lieber Schütze, das hast du davon. Dass das irgendwann nach hinten losgeht, war zu erwarten. Denn die Personen, die er schon länger datet, wollen nun den nächsten Schritt gehen. Das Sternzeichen sollte jetzt deshalb gründlich darüber nachdenken, was es fühlt und sich entscheiden. Und falls sich das Feuerzeichen nicht entscheiden kann, ist womöglich keine der Personen, richtig für ihn.

Zwillinge

Bei den vergebenen Zwillingen gibt es teilweise schon länger Probleme in der Beziehung. Viel Streitereien und keine Lösungen oder Kompromisse. Das Sternzeichen hängt an seiner Partnerschaft, doch seine Unentschlossenheit steht ihm im Weg. Momentan scheint nämlich einfach nichts in der Liebe zu funktionieren. Das Luftzeichen muss jetzt eine Entscheidung treffen: Kämpft es um die Beziehung oder zieht es bald den Schlussstrich.