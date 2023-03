Vor mehreren Wochen machten Gerüchte die Runde, dass Avril Lavigne und Mod Sun ihre Verlobung aufgelöst haben sollen. Jetzt bricht Mod Sun sein Schweigen und spricht zum ersten Mal selbst über die Trennung von der Sängerin auf Instagram.

Erst im vergangenen Jahr hatten sich der Rapper und die Sängerin verlobt.

Mod Sun spricht zum ersten Mal über Trennung von Avril Lavigne

In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Gerüchte laut, dass die „Sk8er Boi“-Interpretin und der Rapper sich getrennt haben sollen. Bisher hatte sich allerdings keiner der beiden selbst dazu geäußert. Nur ein Sprecher von Mod Sun hatte vor einigen Tagen gegenüber TMZ erklärt: „Sie waren bis vor drei Tagen noch zusammen und verlobt, als er auf Tour ging. Wenn sich also etwas geändert hat, ist das neu für ihn“. Aufgrund der Trennung wolle der Musiker allerdings nicht kürzertreten, was seine Tour angeht.

Jetzt äußerte sich auch Mod Sun selbst zum Liebes-Aus. Auf Instagram postete der 35-Jährige jetzt nämlich mehrere Fotos dazu und schrieb in die Caption, dass sich in nur einer Woche sein ganzes Leben verändert habe. „Ich weiß einfach, dass es einen Plan für all das gibt. Ich werde meinen Kopf nicht in den Sand stecken und immer auf mein Herz hören. Auch wenn es sich kaputt anfühlt💔“, schreibt er weiter.

Seine aktuelle Tour helfe ihm, sich abzulenken. „Jede Nacht auf Tour von Liebe umgeben zu sein, war ein absoluter Segen. Ich habe die besten Freunde auf der ganzen Welt, danke, dass ihr mir immer den Rücken freihaltet. Wir sehen uns auf der Bühne“, so der Musiker. Avril Lavigne hat sich bisher noch nicht offiziell zur Trennung geäußert.

Heiratsantrag in Paris

Es soll laut Quellen, die mit dem Paar in Verbindung stehen, schon länger nicht so gut zwischen den beiden gelaufen sein. Das Paar soll angeblich mehrere Monate lang in einer On-off-Beziehung gewesen sein, bis die „Complicated“-Interpretin den Stecker ganz gezogen hat. Erst im April letzten Jahres ging Mod Sun in Paris vor dem Eiffelturm romantisch auf die Knie und hielt um die Hand der Sängerin an. Es wäre die dritte Ehe für die 38-Jährige gewesen.