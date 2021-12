Ja, richtig gelesen! Aus Sk8er Boi soll zum 20-jährigen Jubiläum ein Film werden! Das verriet Avril Lavigne in einem kürzlichen Interview im Podcast „She is the Voice„. Und im Zeitalter der Reunions und Revivals wird es auf jeden Fall höchste Zeit dafür!

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein Film zum Song geplant ist.

Hit von Avril Lavigne wird zum Film

„He was a boy, she was a girl – can I make it any more obvious?“ – Alle, die jetzt mit einem Ohrwurm kämpfen und wissen wie der Songtext weitergeht, dürfen sich freuen. Zum 20-jährigen Jubiläum des Songs „Sk8er Boy“ und seines Albums „Let Go“ soll es nämlich einen Film geben. Das verriet die Sängerin in einem kürzlichen Interview im Podcast „She is the Voice„ von iHeartRadio. Offenbar habe man sie immer wieder gefrag, ob sie ihren berühmtesten Song in Fernsehsendungen spielen könnte. Deshalb sei sie jetzt dabei, den Song auf eine neue Ebene zu bringen, denn es werde einen Film geben.

Der Song erzählt die Geschichte von einer verpassten Highschool-Liebe zwischen dem Skater Boy und dem hübschen preppy Girl. Das Preppy Girl weist den lässigen Boy ab, weil Freunde von ihr ihn nicht für angesagt genug halten. Fünf Jahre später bereut sie dann ihre Entscheidung, als sie ihn auf MTV auftreten sieht. Auf jeden Fall die perfekte geschichtliche Grundlage für eine Highschool-Liebeskomödie.

Sk8ter Boi sollte schon einmal verfilmt werden

Es ist nicht das erste Mal, dass es geplant ist, aus dem Song einen Film zu machen. Schon kurz nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2003 stellten die Paramount Studios in Aussicht, die Geschichte des Songs in einen Film zu verpacken. Letzten Endes ist nichts daraus geworden. Wir dürfen also gespannt sein, ob es dieses Mal klappt.

Wer sich jetzt auch fragt, wo die letzten 20 Jahre geblieben sind: Ja, auch bei uns führen die ständigen Jubiläen dazu, dass wir uns ziemlich alt fühlen! 😭