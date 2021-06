Jetzt ist auch Avril Lavigne auf TikTok und begeistert ihre Fans mit einem ganz besonderen ersten Video. In dem Video singt sie auf einer Halfpipe sitzend ihren Hit ‘S8er Boi’ und hat dabei niemand geringeren als den gealterten Skaterboy Tony Hawk zu Gast. Kein Wunder, dass das Video durch die Decke geht.

Und damit wir uns alle richtig alt fühlen: Die erfolgreiche Single der mittlerweile 36-jährigen Sängerin erschien vor fast 19 Jahren.

Avril Lavigne begeistert mit TikTok-Video von ‘S8er Boi’

Die Nostalgiewelle lässt niemanden kalt, noch nicht einmal die Stars. Das Bedürfnis sich an die guten alten Zeiten zu erinnern und wieder festzuhalten, kennt momentan wahrscheinlich jeder von uns. Aus allen Ecken poppen Reunions, Revivals und Reboots auf. Genauso konnte wohl auch Avril Lavigne ihrer ganz persönlichen Versuchung der Nostalgie nicht widerstehen. Denn in ihrem ersten Video auf TikTok performt sie einen Ausschnitt ihres Hits ‘S8er Boi’. Das Video beginnt mit ihr, wie sie auf einer Halfpipe sitzend den Song unserer Jugend anklingen lässt. Dabei trägt sie ihr ikonisches punkiges Outfit von damals, inklusive einer gestreiften Krawatte um den Hals. Und nicht nur das: Im zweiten Teil des Videos präsentiert sie uns außerdem den gealterten Skateboarder oder besser ‘S8er Boi‘ Tony Hawk höchstpersönlich, der die Halfpipe rauf und runterfährt. Und wir alle fragen uns: Wie konnte nur so viel Zeit vergehen? Denn der Hit unserer Jugend ist mittlerweile unfassbare 19 Jahre alt! 😱

TikTok Fans eskalieren vor Begeisterung

Innerhalb kürzester Zeit explodierten die Zahlen auf TikTok und in nur wenigen Stunden erhielt das Video von Avril Lavigne mehr als zwei Millionen Likes und zehntausende Kommentare. Dabei drehen sich die Kommentare hauptsächlich darum, dass sich die Fans in ihre Jugend zurückversetzt fühlen. Was jedoch die meisten ziemlich irritiert: Die immer noch total jugendliche Erscheinung von Avril Lavigne. In dem Video sieht es nämlich so aus, als wäre sie im Gegensatz zum ergrauten Tony Hawk, um keinen Tag gealtert.