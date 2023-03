Spätestens seit der zweiten Staffel der gefeierten HBO-Serie „The White Lotus“ sind wir alle addicted und wollen wissen, in welches Luxusresort es die nächste Reisegruppe verschlägt. Welche kuriosen Charaktere treffen diesmal aufeinander und wer muss sterben?

Zumindest auf eine dieser Fragen gibt es jetzt eine Antwort.

Das ist der neue Drehort von „The White Lotus“

Die erste Staffel von „The White Lotus“ ist beinahe lautlos auf HBO, bzw. hierzulande auf Sky, erschienen. Dennoch hat die starbesetzte Serie einen Rekord aufgestellt: 2022 konnte „The White Lotus“ ganze 20 Emmy-Nominierungen abstauben. Gewonnen haben Cast und Crew schlussendlich zehn Trophäen. Spätestens seit Staffel zwei kommt allerdings niemand mehr an der Dramedy-Serie vorbei, die bisher auch schon mit zwei Golden Globes ausgezeichnet ist. Jede Folge wurde zum Social-Media-Hit und vor allem Darstellerin Jennifer Coolidge bekam einen ordentlichen Karriereboost!

Auch die Drehorte sind in allen bisherigen Staffeln zu richtigen Travel-Hotspots geworden. Während es sich eine Reisegruppe im ersten Teil auf Hawaii gut gehen lässt, zieht es die Urlauber in der Fortsetzung nach Sizilien. Und auch der Drehort von Staffel drei ist mittlerweile bekannt: Thailand! Denn dort befindet sich ebenfalls eines der White-Lotus-Resorts und wartet nur darauf, seine Gäste zu begrüßen. Aber eines ist sicher: Auch in Thailand wird das sonnige Paradies langsam immer düsterer und die Urlauber versinken immer mehr im Chaos, anstatt ihre Zeit in der Sonne zu genießen.

Darum geht’s in Staffel 3

Wie Showrunner Mike White gegenüber Variety verriet, dreht sich im Serien-Nachschub alles um den Tod. „In der ersten Staffel ging es um Geld, und in der zweiten Staffel geht es um Sex“, so White. „Ich denke, die dritte Staffel wäre vielleicht ein satirischer und lustiger Blick auf den Tod und die östliche Religion und Spiritualität“. Man kann also bereits annehmen, dass diesmal mehrere Personen sterben werden.

Möglicherweise kehrt Jennifer Coolidge auch ein letztes Mal zurück. Schließlich ist ihre Figur in Staffel zwei auf tragische Weise den Serientod gestorben und muss nun beerdigt werden. Auf eine spirituelle Art und Weise beigesetzt zu werden, scheint außerdem genau das zu sein, was sich Tanya McQuoid gewünscht hätte. Zudem muss noch geklärt werden, welches Geheimnis ihr Ehemann und jetzt Witwer, der mysteriöse Greg Hunt (Jon Gries), zu verbergen hat …

Übrigens: Wer sich in den nächsten Monaten zufällig in Thailand befindet und großer Fan der HBO-Serie ist, sollte sich in der Nähe der Four-Seasons-Hotels aufhalten. Denn in den vergangen Staffeln hat Autor und Creater Mark White jedes Mal Hotels dieser Luxuskette für seine Dreharbeiten gewählt. Und da es in Thailand nur vier Stück davon gibt, stehen die Chancen auch ziemlich hoch, jemanden vom neuen Cast zu entdecken. Welche Stars diesmal mit an Bord sind, ist allerdings noch nicht bekannt.