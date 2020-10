Der CEO von Spotify verkündete, dass die Preise des Audio-Streaming-Diensts erhöht werden. Der Grund dafür sind die zahlreichen Investitionen in die Podcast-Angebote.

Mit der Preiserhöhung versuchte CEO Daniel Ek seine Investoren zu beruhigen.

Spotify wird Preise erhöhen

Spotify wird vermutlich in nächster Zeit seine Abo-Preise erhöhen. Das hat CEO Daniel Ek gegenüber Analysten und Investoren durchklingen lassen. Dem CEO zufolge habe man bereits in einigen Regionen eine Erhöhung der Abo-Preise getestet und wird dies auch auf weitere Regionen ausbreiten. Der Grund für die Überlegung sind die Zahlen des Quartalsberichts. Denn Spotify verzeichnete einen enormen Verlust. Dieser ist vor allem auf starke Investitionen im Bereich Podcasts zurückzuführen. Ek zufolge ist deshalb auch eine Preiserhöhung völlig in Ordnung, ohne damit eine allzu große Anzahl an Kunden zu verlieren. Die zahlreichen Angebote an Podcast rechtfertigen dies seiner Meinung nach.

Wann genau die Preiserhöhung für Spotify-Kunden kommen soll ist noch nicht bekannt. Allerdings werde dies noch im ersten Halbjahr von 2021 passieren. Wie viel mehr die Abos ab dann kosten werden, hat der CEO bisher auch noch nicht verraten.

Verlust von 118 Millionen Dollar

Laut Quartalsbericht konnte Spotify zwar sechs Millionen zusätzliche zahlende Kunden gewinnen und so die Abonnentenanzahl auf 144 Millionen stark erhöhen. Dennoch blieb am Quartalsende ein Verlust von 118 Millionen Dollar. Das ist auf zahlreiche Investitionen der Musikplattform zurückzuführen.