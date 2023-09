Der September ist ein Monat des Übergangs. Während viele Menschen sich auf gemütliche Herbsttage und neue Möglichkeiten freuen, gibt es einige Sternzeichen, die im September 2023 möglicherweise eine herausfordernde Phase erleben könnten.

Diese Tierkreiszeichen sollten sich besser schon mal auf eine Pechsträhne einstellen.

Steinbock

Der September könnte für den Steinbock zu einem regelrechten Hindernislauf werden. Es sieht möglicherweise so aus, als ob überall Stolpersteine lauern, sei es in Form von Konflikten, unerwarteten Verzögerungen oder Missverständnissen. Lieber Steinbock, es ist Zeit, sich auf Geduld und Flexibilität zu besinnen. Manchmal ist es besser, einen Schritt zurückzutreten und die Dinge sich von alleine klären zu lassen.

Stier

Für Stiere könnte der September finanziell etwas rau sein. Es ist durchaus möglich, dass Rechnungen und unerwartete Ausgaben aus dem Nichts auftauchen. Und das macht dem Stier natürlich zu schaffen. Immerhin liebt es dieses Sternzeichen zu shoppen. Für Stiere ist es im September wichtig, sorgfältig mit den Finanzen umzugehen und unnötige Ausgaben zu vermeiden. Eine kleine finanzielle Durststrecke kann aber durchaus eine wertvolle Lektion in Sachen Sparsamkeit sein.

Wassermann

Irgendetwas steht den Wassermännern gerade im Weg – und sie wissen leider selbst nicht genau, was das ist. Doch die Dinge, die sie sich vorgenommen haben, klappen einfach nicht und ihre großen Pläne und Wünsche rücken immer weiter in die Ferne. Das kann den September ganz schön zäh machen. Was das Tierkreiszeichen jetzt braucht, ist eine Pause – und ein bisschen Abstand von den großen Zielen. Nur so kommen sie aus diesem Tief wieder heraus und erkennen: es wird schon alles klappen!