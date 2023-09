Das „Burning Man“ Festival zieht jedes Jahr unzählige Feierwütige in die Wüste Nevadas. Doch starke Regenfälle haben das Festivalgelände in eine Schlammschlacht verwandelt – tausende Menschen stecken derzeit fest. Darunter auch einige Stars.

Der Musiker Diplo berichtet jetzt auf Instagram, wie er gemeinsam mit Chris Rock von dem Gelände entkommen konnte.

„Burning Man“: Wetterumschwung sorgt für Chaos

Rausch, Liebe und Kunst – und das mitten in der Wüste: Das „Burning Man“ Festival im US-Bundessstaat Nevada zählt zu den faszinierendsten und legendärsten Festivals der Welt. Das Happening mit Musik und Kunstaktionen lockt jedes Jahr kreative Artlovers, Techno-Fans und Neugierige aus aller Welt an, um die Party des Jahres zu feiern. Im vergangenen Jahr besuchten nach Angaben der Veranstalter über 70.000 Menschen das Festival.

Wer das Event nicht kennt: Im Spätsommer errichten Festival-Fans aus Zelten und Wohnmobilen eine temporäre Stadt namens Black Rock City. Ein Kernritual am Ende des Kultevents ist das Verbrennen des Burning Man, einer überdimensionalen Holzstatue. Doch 2023 ist alles anders! Ein plötzlicher Wetterumschwung sorgte in der abgelegenen Wüstenlandschaft Nevadas für Chaos pur.

Festival-Fans sitzen im Schlamm fest

Medienberichten zufolge sitzen zehntausende Besucher:innen des Festivals nach heftigen Regenfällen in der Wüste fest. Alle Zugänge zum Gelände seien gesperrt, teilten die Veranstalter am Samstag auf X (früher Twitter) mit. Die Organisatoren riefen die Festivalgäste auch dazu auf, „Essen, Wasser und Treibstoff zu sparen“ und an einem „warmen, sicheren Ort“ Schutz zu suchen. Auch ein temporärer Flughafen bleibe geschlossen, heißt es in dem Statement. Eigentlich sollte das Festival erst am Montag zu Ende gehen.

Auf Tiktok berichten viele enttäuschte Festival-Besucher:innen von den Zuständen am Gelände. „Es ist furchtbar, das Wasser wurde abgedreht!“, so eine Tiktokerin, die das Happening mit den „Hungerspielen“ vergleicht. Der Regen ist zwar vorbei, allerdings seien die Organisatoren „maßlos überfordert“, erzählt ein anderer Event-Besucher.

Auch Diplo und Chris Rock betroffen

Unter den Betroffenen befanden sich auch der Star-DJ Diplo und der Comedian Chris Rock. Beide saßen mit Tausenden Feierwütigen in der Wüste fest. Doch den beiden gelang es, das Festivalgelände zu verlassen – einfach war dies aber offenbar nicht. Diplo teilte seine Erfahrung auf Instagram mit seinen Fans. „Ich bin buchstäblich stundenlang am Straßenrand gelaufen und habe meinen Daumen herausgestreckt…“, schreibt er zu einem Reel. Die Bedingungen waren extrem schwierig, und Diplo erzählte, wie er und Chris Rock schließlich dank eines einfallsreichen Fans, gerettet wurden.

In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie er, Chris Rock und eine Gruppe von Menschen mit Gepäck dicht gedrängt im Pickup-Truck vor der Wüstenlandschaft davonrasen. „Nachdem wir sechs Meilen durch den Schlamm gelaufen sind… konnte Chris nur an ein verdammtes kaltes Bier denken“, scherzt Diplo. Diplo lobt auch den Pickup-Truck-Fahrer für die „kluge Anschaffung des Fahrzeugs, ohne zu wissen, dass es für diesen Notfall benötigt werden würde.“