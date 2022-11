Hin und wieder gelangt man im Leben an eine Weggabelung. Dann stellt sich die Frage, ob man den bisherigen Weg weitergeht und sich in Sicherheit wiegt. Oder ob man ein Risiko eingeht und etwas Neues wagt. Vor allem folgende Sternzeichen müssen noch in dieser Woche eine schwierige, aber wichtige Entscheidung treffen.

Hört man auf den Kopf oder auf das Herz?

Wassermann

Schon lange sehnt sich der Wasserman nach Veränderung. Doch bisher hat er sich nie getraut, den ersten Schritt zu wagen. Die gute Nachricht: Das Universum hat die Sache jetzt selbst in die Hand genommen und das Sternzeichen vor ein Ultimatum gestellt. Die schlechte Nachricht: Der Wassermann muss sich jetzt entscheiden. Mit seiner Wahl sollte er sich jedoch nicht mehr allzu lange Zeit lassen, denn das Leben wartet nicht. Eines sei aber gesagt: Wer weiß, wann und ob es je wieder eine derartige Gelegenheit gibt.

Stier

Nachdem sich im Leben des Stieres schon lange eine Routine eingeschlichen hat, kommt jetzt eine starke Veränderung auf ihn zu. Alles, was das Sternzeichen hierbei tun muss, ist eine Entscheidung zu treffen. Doch ganz so einfach ist das nicht. Denn der Stier weiß ganz genau, dass sich danach alles verändern wird. Doch nicht vergessen: Veränderung kann auch etwas sehr Wertvolles sein! Nimmt er diese Herausforderung an? Oder bleibt er doch in seinem altbewährten Alltag, der ihm Sicherheit gibt?

Waage

Die Waage ist stets bemüht, Balance in ihr Leben zu bringen. Umso überraschender ist es für sie, dass sie plötzlich vor einer wichtigen Entscheidung steht, die alles ordentlich durcheinander wirbeln könnte. Auch wenn das Tierkreiszeichen großen Respekt vor seiner Wahl hat, muss es sich immer wieder bewusst machen, dass diese zwar große Auswirkungen haben wird, doch das bedeutet nicht unbedingt, dass es für immer so bleiben muss. Mit etwas Mut und Anstrengung kann auch diese Hürde gemeistert werden.