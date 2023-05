An kurzen Hosen kommen wir diesen Sommer einfach nicht vorbei. Und wir haben auch absolut kein Problem damit, denn Shorts sind so ziemlich das bequemste, was man an heißen Tagen tragen kann. Wie gut also, dass das DER Sommer-Trend 2023 schlechthin ist. Die kurzen Hosen kommen in allen Varianten und Formen daher.

Wir zeigen euch unsere favorite Looks und wie ihr das Sommer-Trend-Piece 2023 am besten stylen könnt – coole Teile zum Nachshoppen natürlich inklusive!

Leinen-Shorts

WIR LIEBEN LEINEN! Von dem luftigen und total bequemen Stoff können wir einfach nicht genug bekommen. Diesen Sommer total in: einfarbige Kombis aus Leinen-Shorts und dazu passendem Hemd – am besten im Oversized-Look. Unsere Lieblingsfarbe für diesen Style: sandiges Beige. Kombiniert mit einem schlichten weißen Top, klassischen Sandalen und basic Accessoires ist dieses Outfit nicht nur perfekt für einen chilligen Urlaubstag, sondern kann ruhig auch ins Office und sogar für die Afterwork-Drinks mit der BFF getragen werden.

Leder-Shorts

Ja, auch in Lederoptik macht das IT-Piece Shorts so einiges her. Hier unser Lieblingslook in der Black-All-Over-Variante, mit Tanktop und lässigem Hemd. Für den eleganten Look einfach mit schlichten Loafers und schicker Ledertasche kombinieren. Goldene Accessoires sorgen für den extra Hingucker. Wer’s noch eleganter will, kombiniert den Look einfach mit Heels – für die sportliche Variante einfach mit Sneakers downdressen!

Jeans-Shorts

Wenn’s um Shorts geht, darf natürlich auch der Klassiker nicht fehlen: Die Denim-Variante. Kurze Jeans sind einfach ein absoluter Allrounder und gehören auch diesen Sommer definitiv in jeden Kleiderschrank. Die Jeans lassen sich richtig vielseitig stylen und man kann sie sowohl sportlich als auch elegant kombinieren. Wir haben uns hier für die lässige Variante entschieden: Shorts mit buntem Top stylen und den Look mit knalligen Accessoires und roten Lippen aufpeppen. Der Sommer kann kommen!