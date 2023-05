Läuft bei Beyoncé! Die Sängerin hat nicht nur gerade ihre ausverkaufte Welttournee gestartet, sondern auch gleich eine Riesenüberraschung für ihre Fans mit im Gepäck. Denn auf Instagram verkündete die 41-Jährige jetzt, dass sie möglicherweise schon sehr bald ihre eigene Hair-Care Linie launchen wird.

Was viele vielleicht nicht wussten: Ihre Mutter hatte früher ihren eigenen Salon.

Kommt jetzt eine eigene Hair-Care Linie von Beyoncé?

Für viele gilt Beyoncé als Übermensch. Sie kann singen, tanzen, sieht umwerfend aus, ist ehrgeizig und geschäftstüchtig. Vor allem Letzteres beweist der Megastar gerade einmal mehr. Denn die 41-Jährige, die sich übrigens gerade mitten in ihrer „Renaissance“-Welttournee befindet, hat eine große Überraschung für ihre Fans mit im Gepäck. In einem aktuellen Posting auf Instagram versteckt die Sängerin nämlich den Hinweis, dass sie möglicherweise schon sehr bald ihre eigene Pflegelinie für Haare launchen wird.

Im ersten Slide ist die „Single Girls“-Interpretin mit ihrer Lockenmähne zu sehen, während sie gerade dabei ist, sie zu stylen. Am nächsten Bild sieht man die kleine Beyoncé, während ihr jemand die Haare zu Braids formt. Dann wird’s schon konkreter, denn die Sängerin verrät ihren mehr als 300 Millionen Followern, dass ihr allererster Job darin bestand, geschnittene Haare aus dem Salon ihrer Mutter zu fegen. Auch ihre Girls Group „Destiny’s Child“ hatte im Geschäft von Beyoncés Mama ihre ersten Auftritte. „Wir haben vor den Kunden performt, während sie ihre Haare gemacht bekommen haben“, schreibt die heute 41-Jährige.

„Habe immer davon geträumt, ihr Erbe fortzuführen“

Fans sind sich sicher, dass ihr Idol bald Produkte auf den Markt bringt, die sich um Haarpflege drehen. „Ich habe in ihrem Salon so viele verschiedene Arten von Unternehmerinnen kennengelernt“, schreibt Beyoncé über den Salon ihrer Mutter. „Ich habe aus erster Hand gesehen, wie sich die Art und Weise, wie wir Haare pflegen, direkt auf unsere Seele auswirken kann.“

Ihre Mutter sei so vielen Frauen behilflich gewesen, schwärmt die Sängerin und auch sie selbst habe vom Beruf ihrer Mutter profitiert. „Nachdem ich auf meiner Haarreise so viel gelernt hatte, habe ich immer davon geträumt, ihr Erbe fortzuführen“, fügt Beyoncé hinzu. „Ich kann es kaum erwarten, bis ihr seht, was ich kreiert habe“, zeigt sich die 41-Jährige voller Vorfreude.

Fans außer sich vor Freude

Es ist längst keine Seltenheit mehr, dass sich Weltstars auch einem zweiten Business widmen. Der Launch von Beautyprodukten scheint dabei ganz oben auf der Prioritätenliste zu stehen. Und so können es Fans nicht mehr erwarten, bis sie endlich die Haarpflege ihrer Queen B verwenden dürfen. Ein Fan spekuliert, dass es sich bei den Produkten, die man auf dem ersten Schnappschuss am Schminktisch der Sängerin sieht, bereits um ihre eigene Hair-Care Linie handelt.

„Habe ich viele Haare? Nein. Werde ich mir trotzdem alle Produkte kaufen? Ja!“, schreibt etwa ein Fan. „Wir kaufen dir sowieso ALLES ab, was du uns bietest“, kommentiert jemand anderes. „Ich möchte alles, was sie an Sachen Haarprodukten verkauft, denn ihre Haare sehen immer so traumhaft aus“, freut sich eine weitere Person.