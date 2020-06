Es gibt die Romantiker unter uns, die richtige Beziehungsmenschen sind und fest daran glauben, dass es für jeden den Partner fürs Leben gibt. Und dann sind da auch noch die Pessimisten, die einfach nicht an die wahre Liebe glauben, sich keinesfalls binden wollen und für die eine Beziehung ziemlich abschreckend ist.

Und dazu zählen vor allem diese drei Sternzeichen:

Schütze

Der Schütze liebt seine Freiheiten und gibt diese nur ungern auf, vor allem nicht für eine Beziehung. Denn wenn es nach dem Schützen geht, dann muss sich jeder nach ihm richten. Kompromisse? Kennt er nicht! Wer einen Schützen kennenlernt, der hat zwar anfangs oft das Gefühl, die wahre Liebe gefunden zu haben und eine ernste Beziehung mit diesem Menschen eingehen zu können. Denn immerhin schafft es dieses Sternzeichen jeden sofort in seinen Bann zu ziehen. Doch längerfristig bewegt man sich dann meist in völlig unterschiedliche Richtungen. Der Schütze bevorzugt nämlich eher eine unverbindliche Affäre, ohne Verpflichtungen. So kann er unabhängig bleiben.

Löwe

Wie wir wissen, steht der Löwe ziemlich gerne im Mittelpunkt. Er genießt es von möglichst vielen begehrt zu werden und liebt das Bad in der Menge. Nur von einer Person begehrt zu werden reicht ihm deshalb nicht und monogame Beziehungen sind für viele Löwen ein eher befremdliches Konstrukt. Mit der Treue nimmt es dieses Sternzeichen nicht so wirklich ernst und auch er bevorzugt deshalb eher unverbindliche Beziehungen als feste Partnerschaften. So kann er Problemen einfach aus dem Weg gehen und muss keine Kompromisse eingehen. Doch auf Dauer vereinsamt der Löwe dadurch aber und irgendwann wird er merken, dass wahre Liebe eigentlich doch etwas Schönes sein kann…

Zwillinge

Zwillinge können sich irgendwie nie so richtig entscheiden. Sie genießen es zwar verliebt zu sein und sich auf einen Partner verlassen und stützen zu können, doch das hält meist nicht lange an. Denn dieses Sternzeichen liebt das Abenteuer und ist oft rastlos und ziemlich schnell gelangweilt. Der Reiz des Neuen und Unbekannten ist für den Zwilling außerdem so groß, dass er vor allem in der Liebe und in Beziehungen dazu neigt, sich ständig neu zu orientieren. Liebe auf den ersten Blick? Das kennt der Zwillinge nur allzu gut und das passiert ihm jeden Tag gefühlt zehnmal. Und, weil er sich einfach nicht festlegen will bevorzugt auch er eine unverbindliche Affäre. Denn so kann sich seine Leidenschaft richtig entfalten.