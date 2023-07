Wie aufregend! Du bist schwanger, jedoch heißt es jetzt: Die Gesundheit der Mama ist auch ausschlaggebend für die Gesundheit des Babys. Doch was musst du nun unbedingt beachten?

Das liest du hier.

Gesunde Ernährung

Grundsätzlich sollten wir doch immer einfach darauf achten, uns ausgewogen und abwechslungsreich zu ernähren. Die Ernährungsempfehlungen für Schwangere orientieren sich an allgemeinen Empfehlungen zu gesunder Ernährung, strikte „Verbote“ gibt es nur wenige. Ein wichtiger Tipp: Ja, Schwangere nehmen bis zur Geburt zwischen 11 und 15kg an Gewicht zu. Aber nein, wir müssen nun nicht für zwei essen. Ein erhöhter Kalorienbedarf besteht erst ab dem vierten Schwangerschaftsmonat und er beträgt auch nur rund 15 Prozent.

Wohlbefinden für den Darm

Jede Mutter versorgt ihr ungeborenes Kind über den eigenen Stoffwechsel. Schwangere benötigen daher mehr Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe, insbesondere Folsäure, Jod und Eisen. Was viele jedoch vergessen: Ein gesunder Darm ist ausschlaggebend für eine gesunde Entwicklung des Babys. 80% unserer Immunzellen sind im Darm angesiedelt. Die Entwicklung der wichtigen Darmflora beginnt bereits bei der Geburt. Für einen guten Start von Mutter und Kind wurde OMNi-BiOTiC® PANDA entwickelt. Empfohlen ab dem 8. Schwangerschaftsmonat und im gesamten ersten Lebensjahr des Kindes.

Genießt eure Zweisamkeit

Ein Tipp, den wir viel zu selten hören: Genieße deine Zweisamkeit mit deinem:r Partner:in. Das wirkt sich positiv auf deine Gesundheit, dein seelisches Wohlbefinden und on the long run auch auf das Baby aus. Ein bisschen Liebe und eine schöne Zeit kann nämlich einfach nie verkehrt sein. Plane also regelmäßig Date-Nights ein – egal wie „stressig“ oder zeitintensiv die Vorbereitungszeit auf das Baby sein mag. Denn nach wie vor seid ihr nicht nur Eltern, sondern auch ein Paar!

Bewegung muss sein

Wir verstehen dich: Einfach rumliegen und Fernsehen ist in der Kugelzeit ein wahres Geschenk! Sport ist jedoch in der Schwangerschaft nicht nur grundsätzlich erlaubt, sondern gut für die Gesundheit von Mutter und Kind. Regelmäßige Bewegung, vor allem an der frischen Luft, versorgt auch das Baby mit Sauerstoff und kann der Schwangeren bei Beschwerden wie Rücken- oder Kopfschmerzen, Stress und Kreislaufproblemen helfen.

