Der Neumond im Juli steht im Zeichen des sensiblen Krebs. Kein Wunder also, dass dieser auch große Auswirkungen auf unsere Emotionen haben kann und einige Veränderungen bewirkt.

Besonders drei Sternzeichen sind betroffen.

Krebs

Nachdem der Neumond in ihrem Zeichen steht, ist die Mondphase für die Krebse dementsprechend prägend. Denn ab dem 17. Juli verspüren die Krebse mehr und mehr das Bedürfnis, sich aktiv um Selfcare und Selbstliebe zu kümmern. Obwohl sie eigentlich immer alle anderen vor sich anstellen, wird in ihnen jetzt der Wunsch nach mehr geweckt. Und dafür ist die Neumond-Phase ideal. Höchste Zeit, die eigenen Ziele und Wünsche zu manifestieren und ganz bewusst sich selbst in den Fokus zu stellen. Ihr werdet sehen, ein bisschen gesunder Egoismus kann Wunder bewirken!

Steinbock

Für die Steinböcke bringt der Neumond eine intensive Phase der Selbstreflexion. Denn in den kommenden Tagen wird es für die sonst so zielstrebigen und ambitionierten Steinböcke Zeit, auf die Bremse zu treten und die eigene Gefühlslage im Detail zu analysieren. Sie können und sollen den Neumond also nutzen, um sich zum Beispiel wieder aktiv dem persönlichen Journal zu widmen und sich bewusst Zeit für die eigenen Emotionen zu nehmen. Das ist zwar alles andere als eine leichte Aufgabe und auch einige emotionale Hürden stehen ihnen bevor. Doch eben diese Auseinandersetzung kann zu großen Durchbrüchen führen, die die Motivation wieder steigern!

Wassermann

Wassermänner sind von Natur aus sehr gesellige Wesen. Sie haben kein Problem, Anschluss zu finden und haben oft einen großen Freundeskreis. Der Neumond verstärkt die soziale Ader der Wassermänner jetzt noch einmal und hilft ihnen vor allem in einem Bereich: in der Liebe. Denn vor allem für Single-Wassermänner bringt der Krebs-Neumond die emotionale und weiche Seite zum Vorschein, die in Flirt-Situationen durchaus hilfreich sein kann. Das könnte der Beginn eines aufregenden Hot Girl Summer werden.