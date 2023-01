Das Single-Dasein – für die einen ist es eine Horror-Vorstellung, für die anderen ein absolutes Freiheitsgefühl. Zwar will die Gesellschaft noch nicht so recht daran glauben, dass man auch solo total happy sein kann, doch die Sterne liefern jetzt den Beweis: Einige Sternzeichen sind tatsächlich als Single glücklicher als in einer Partnerschaft.

Welche das sind, verraten wir euch hier.

Widder

Der Widder ist der geborene Single, denn er liebt die Unabhängigkeit. Klar, mag er es verliebt zu sein, aber grundsätzlich kommt dieses Tierkreiszeichen auch mega gut alleine zu Recht. Nicht nur das, es kann sich dann erst so richtig entfalten! Das kreative Feuerzeichen braucht einfach seinen Freiraum! Hinzu kommt, dass sich der Widder nicht so sehr nach Intimität und Nähe sehnt wie andere Sternzeichen.

Löwe

Löwen gehen gerne ihren eigenen Weg. Auf Kompromisse reagieren sie ja beinahe allergisch. Doch diese gehören nun mal zu jeder Beziehung dazu. So ist es daher kein Wunder, dass für zahlreiche Vertreter dieses Sternzeichens eine langjährige Beziehung einfach schwer vorstellbar ist. Sie suchen lieber das Abenteuer, denn eine Beziehung kann nach einigen Jahren auch ziemlich eintönig sein. Das Single-Dasein reizt das Sternzeichen einfach! Denn es stimmt wohl: ein Löwe gehört in die Freiheit.

Jungfrau

Auch Jungfrauen gelten als Einzelgänger. Sie genießen die Zeit alleine – egal ob beim Sport oder auf der Couch. Und wenn sie sich dann doch mal binden, muss wirklich alles passen. Ansonsten ergibt eine Beziehung für das Erdzeichen nur wenig Sinn. Die Jungfrau mag es außerdem lieber nur für sich selbst und ihr eigenes Glück verantwortlich sein, als auch für das eines anderen. Das mit dem Seelenfrieden klappt bei diesem Sternzeichen solo einfach irgendwie besser.