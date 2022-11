Manche Menschen sind entweder mit einer besonders ausgeprägten Intuition ausgestattet – oder haben einfach einen sechsten Sinn. Wie sonst sollen wir uns erklären, dass sie uns teilweise mit äußerst mystischen Momenten zum Staunen bringen?

Welche Sternzeichen ganz besondere Fähigkeiten besitzen, lest ihr hier.

Widder

Der Widder ist äußerst empfindsam und kann sich daher ohne Probleme in andere hineinversetzen. Allein die kleinste Veränderung in der Mimik oder Stimmfarbe seines Gegenübers bringt das Sternzeichen bereits zum Grübeln. Denn es spürt, dass etwas nicht stimmt. Oft geht es sogar so weit, dass der Widder tief in seinem Inneren Schwingungen wahrnimmt, die sowohl Gutes als auch Schlechtes bedeuten können. Merkt euch: Wenn das Tierkreiszeichen euch eindringlich warnt oder einen Tipp abgibt, solltet ihr ganz genau darauf hören. Denn sein sechster Sinn hat es ihm verraten.

Zwillinge

Dass der Zwilling eine gespaltene Persönlichkeit haben soll, bekommt er oft genug zu hören. Doch wenn es um den sechsten Sinn geht, kommt ihm dieses Vorurteil ziemlich gelegen. So findet er für die meisten auch eine zufriedenstellende Erklärung, wenn er mal wieder aus dem Nichts eine Prognose abgibt, die sich auf wundersame Weise bewahrheitet. In Wirklichkeit nimmt das Sternzeichen jedoch seine Umgebung ganz genau wahr und achtet auf jedes noch so kleine Detail. So gelingt es ihm auch, Dinge vor allen anderen zu spüren.

Skorpion

Feinfühlig wie Skorpione nun mal sind, haben viele von ihnen – die, die es auch zulassen – die Fähigkeit, in andere Menschen hineinzublicken. So wissen sie viele Dinge, die nicht mal ihr Gegenüber über sich selbst weiß. Während die Person noch versucht, eine Erklärung dafür zu finden und sich zu rechtfertigen, weiß das Sternzeichen meistens schon ganz genau, was Sache ist. Dem Skorpion etwas vorzumachen, ist also wirklich keine gute Idee. Vielmehr könnte man das Sternzeichen hin und wieder um Rat fragen, wenn man mal wieder im Gefühlschaos feststeckt.