Fans machen sich Sorgen um den Gesundheitszustand von Richard Gere. Der Schauspieler wurde Medienberichten zufolge in ein Spital in Mexiko eingeliefert. Der Grund: Offenbar hatte der „Pretty Woman“-Darsteller mit einer starken Lungenentzündung zu kämpfen.

Dem Hollywoodstar dürfte es inzwischen aber wieder besser gehen.

Richard Gere in Krankenhaus in Mexiko eingeliefert

Aufregung um Schauspieler Richard Gere. Der 73-Jährige wurde mit einer Lungenentzündung in ein mexikanisches Krankenhaus eingeliefert. Das berichtet jetzt das US-Portal TMZ. Eine Quelle, die dem Schauspieler nahe stehen soll, sprach mit dem Promiportal über Geres Gesundheitszustand. Demnach befinde sich der Darsteller schon wieder am Weg der Genesung.

Gere war gerade mit seiner Familie im Urlaub und feierte den 40. Geburtstag seiner Frau Alejandra Silva in der Nähe von Nuevo Vallarta, als der Schauspieler krank wurde.

Der 73-jährige Schauspieler hatte dem Bericht zufolge bereits vor seiner Reise nach Mexiko einen starken Husten. Während seines Aufenthalts in Mexiko verschlimmerte sich Geres Husten und er begab sich ins Krankenhaus. Dort sei bei ihm eine starke Lungenentzündung diagnostiziert worden. Er habe deshalb eine Nacht im Spital verbracht, sei danach aber wieder entlassen worden.

Am Weg der Besserung

Es ist unklar, wann er diese Woche eingeliefert wurde, aber er befindet sich derzeit wohl auf dem Weg der Besserung. Alejandra postete vor wenigen Tagen ein Foto auf ihrem Instagram-Account, das sie und die Kinder zeigt am Strand zeigt. Zu dem Pic kommentiert sie: „Nach fast 3 Wochen, in denen alle in unserer Familie krank waren, geht es mir heute endlich viel besser! Danke für all die Liebe. Ich gebe alles an euch zurück!“

Zudem postete die Frau von Richard Gere vor wenigen Stunden in ihrer Story ein Foto, das die Familie auf dem Weg zum Strand zeigt. Der „Pretty Woman“-Darsteller trägt dabei eine Maske. Dem Foto zufolge scheint es Gere tatsächlich bereits wieder besser zu gehen.