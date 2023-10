Seit einigen Monaten wird Ariana Grande eine Beziehung mit dem Broadway-Star Ethan Slater nachgesagt. Jetzt sind Fotos aufgetaucht, die das vermeintliche Couple bei einem Dinner-Date in New York zeigen.

Damit bestätigen die Stars insgeheim die wilden Spekulationen über eine Beziehung.

Ariana Grande und Ethan Slater turtelnd gesichtet

Fans wissen: im Liebesleben von Ariana Grande ging es in den letzten Monaten ganz schön rund. Im September reichte die „Thank U, Next“-Interpretin die Scheidung von Immobilienmakler Dalton Gomez ein. Seit Anfang Oktober ist die Sängerin nun offiziell geschieden. Ihre Trauerphase dürfte Ariana schon länger überwunden haben. Denn bereits seit einigen Monaten soll die Sängerin wieder vergeben sein. Und mit ihrem angeblichen neuen Partner sorgte die 30-Jährige für ganz schön viel Aufsehen.

Denn dabei handelt es sich um ihren „Wicked“-Co-Star Ethan Slater. Die zwei sollen bereits seit Anfang des Sommers miteinander anbandeln. Das Pikante: Auch Ethan war bis vor kurzem noch verheiratet und hat mit seiner Jugendliebe Lilly Jay sogar gerade erst ein gemeinsames Baby bekommen. Doch wie Ariana reichte auch Ethan die Scheidung ein. Während die Beziehung zwischen Ethan und Ariana zwar (noch) nicht offiziell bestätigt ist, sind jetzt neue Fotos aufgetaucht, die ihre Liebe zumindest inoffiziell fix machen.

Dinner-Date in New York

Ariana und Ethan scheinen das Versteckspiel wohl satt zu haben. Die zwei wurden jetzt nämlich turtelnd bei einem Dinner in New York City gespottet. Laut einigen Augenzeugen soll das Paar ganze zwei Stunden lang in dem Restaurant eines Luxus-Hotels im Herzen Manhattans verbracht haben. Die Fotos, die dem US-Portal TMZ vorliegen, zeigen, wie vertraut der Musicaldarsteller und die Popsängerin bereits miteinander sind. So liegt Ethans Hand die gesamte Zeit über auf Arianas Schoß. Die Sängerin zeigt sich sichtlich entspannt und strahlt während des Dates bis über beide Ohren. Auch anwesende Restaurant-Besucher bestätigen, wie verliebt die zwei gewirkt haben. Dabei stand ihre Liebe nicht gerade unter einem guten Stern.

Ex von Ethan Slater kritisierte die Sängerin

Wie bereits zu Beginn erwähnt, geht die Liebes-Geschichte der beiden mit ganz schön viel Drama einher. Nachdem bekannt wurde, dass Ariana und Ethan sich daten, meldete sich plötzlich die Ex des Broadway-Stars öffentlich zu Wort. Gegenüber Page Six ließ sie damals kein gutes Haar an Ariana. Sie warf dem Popstar sogar indirekt vor, ihre Ehe zerstört zu haben. „Meine Familie ist nur ein Kollateralschaden.“, sagte sie damals. Sie betonte außerdem: „[Ariana ist] die eigentliche Geschichte. Sie ist kein Girl’s Girl.“