Wer kennt sie nicht: Power Couples sind jene Pärchen, die einfach perfekt füreinander sind und als Paar scheinbar alles schaffen. Bei der Wahl des Power-Couple-Partners kann auch das Sternzeichen helfen.

Denn diese Sternzeichen haben das Potential für richtige Power Couples!

Stier und Skorpion

Kaum eine Paarung ist so ehrgeizig wie Stier und Skorpion. Denn in Kombination pushen sich die beiden Sternzeichen anhaltend dazu, Neues auszuprobieren, ihre Karriere voranzutreiben und alle Lebensbereiche zu optimieren.

Stier-Skorpion-Paare sind im Freundeskreis meist jene Power Couples, die früh einen gemeinsamen Fünf-Jahresplan haben und schon nach der ersten Dating-Phase genau wissen, welche gemeinsamen Ziele sie erreichen wollen.

Widder und Waage

Widder sind voller Passion und dadurch sehr impulsiv. In Beziehungen neigen sie schnell dazu, alles auf eine Karte zu setzen und von Beginn an sehr offensiv an den Partner oder die Partnerin heranzugehen. Paart man den leidenschaftlichen Widder dann mit der Waage, schafft das eine ideale Balance. Denn Waagen sind stets um Gleichgewicht bemüht und tun alles, um ein Stück Harmonie in den Alltag zu bringen.

Dadurch gleichen sie die schnelle und oft forsche Art der Widder aus. Sie schenken ihnen die Kraft, auch einmal die Füße stillzuhalten. Gleichzeitig geben Widder der Waage immer wieder einen Anreiz, aus sich herauszukommen. Mit ihrer Leidenschaft sorgen sie dafür, dass sich die Waagen geborgen und geliebt fühlen.

Zwilling und Wassermann

Wenn sich Zwilling und Wassermann finden, gibt es die Chance auf eines der offensten und kommunikativsten Paare. Denn sowohl der Zwilling als auch der Wassermann sind für seine ehrliche und direkte Art bekannt. Sie suchen auch beide Partner beziehungsweise Partnerinnen, die eben damit mithalten können. Die Kombination sorgt dann für ein Power Couple, das ganz offen über die eigenen Emotionen spricht und immer in Kontakt steht sowie die Beziehung intensiv reflektiert.

Einziger Nachteil: das Power Couple neigt dazu, die Ergebnisse ihrer Reflektion mit dem Freundeskreis zu teilen – was schnell wie eine Unterrichtsstunde in „So führt man eine perfekte Beziehung“ werden kann.