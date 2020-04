Das Schnellwarnsystem der EU für Verbraucherschutz namens RAPEX warnt nun vor verschiedenen Atemschutzmasken aus dem Ausland. Laut der Meldung bieten die Produkte bestimmter Hersteller nicht den angegebenen Schutz.

Die Behörde hat einen Rückruf vom Endverbraucher angeordnet, da Gesundheitsgefahr bestehe.

EU-Behörde warnt vor diesen Atemschutzmasken

Wie RAPEX vermeldet, wiesen die Artikel nach einer Prüfung eine nur unzureichende Partikel-/Filterrückhaltung auf. Sie entsprechen somit nicht der in der EU gültigen Verordnung über persönliche Schutzausrüstung und der relevanten europäischen Norm EN 149. Durch die Masken könne zudem eine übermäßige Menge an Partikeln oder Mikroorganismen gelangen, was das Infektionsrisiko erhöhe. Es bestehe somit Gesundheitsgefahr. Genauer gesagt handelt es sich um folgende Produkte:

Partikelfiltermaske Protective Mask- Respiratory Protection

Hersteller : Daddy Baby

: Daddy Baby Modelnummer : KN95 / FFP2, KZ01S50B

: KN95 / FFP2, KZ01S50B Herkunftsland : Volksrepublik China

: Volksrepublik China Die Packung beinhaltet 50 Atemschutzmasken

Laut Rapex ist die Partikel-/Filterretention des Materials nicht ausreichend (Messwert: < 62 Prozent). Hierdurch können zu viele Partikel oder Mikroorganismen durch das Material dringen. Dadurch ergibt sich ein erhöhtes Infektionsrisiko. Die Partikelfiltermaske entspricht daher nicht der europäischen Norm EN 149.

Diesel-Partikelfiltermaske

Hersteller: Dinex

Dinex Modelnummer: 1JI000, 1JI001, 2AI003, 2KI000, 2KI002, 2KI010, 4II003, 4II001, 5AI001, 5AI002, 5AI005, 5AI010, 5AI013, 6LI000, 6LI001, 8AI001, 8AI002, 8AI004

1JI000, 1JI001, 2AI003, 2KI000, 2KI002, 2KI010, 4II003, 4II001, 5AI001, 5AI002, 5AI005, 5AI010, 5AI013, 6LI000, 6LI001, 8AI001, 8AI002, 8AI004 Herkunftsland: Dänemark

Es liegt keine Typgenehmigung vor, da das Produkt nicht getestet wurde. Es könnte somit sein, dass das Partikelemissionsniveau die gesetzlichen Grenzwerte überschreitet.

Partikelfiltermaske “KN95 respirator mask”

Hersteller: NEP

NEP Modelnummer : 8410

: 8410 Herkunftsland : Volksrepublik China

: Volksrepublik China Die Packung berinhaltet 50 Atemschutzmasken

Den Angaben auf der Seite des Schnellwarnystems zufolge ist die Partikel-/Filterretention des Materials nicht ausreichend (Messwert: < 62 Prozent). Hierdurch können zu viele Partikel oder Mikroorganismen durch das Material dringen. Es ergibt sich ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Dreidimensionale Atemschutzmaske

Hersteller: Unbekannt

Unbekannt Modelnummer : KN95

: KN95 Herkunftsland : Volksrepublik China

: Volksrepublik China Die Packung beinhaltet zehn Atemschutzmasken

Das Schnellwarnsystem meldet, dass die Partikel-/Filterretention des Materials nicht ausreichend (Messwert: < 86 Prozent) ist. Hierdurch können zu viele Partikel oder Mikroorganismen durch das Material dringen. Die dreidimensionalen Atemschutzmasken entsprechen daher nicht der europäischen Norm EN 149. Das Infektionsrisiko ist erhöht.

Schutzmaske FFP2

Hersteller: Daddy Baby

Daddy Baby Modelnummer : E-KZ01L50

: E-KZ01L50 Herkunftsland : Volksrepublik China

: Volksrepublik China Die Packung beinhaltet 50 Atemschutzmasken.

Laut Rapex ist die Partikel-/Filterretention des Materials nicht ausreichend (Messwert: < 49 Prozent). Hierdurch können zu viele Partikel oder Mikroorganismen durch das Material dringen. Es ergibt sich ein erhöhtes Infektionsrisiko. Die Partikelfiltermaske entspricht daher nicht der europäischen Norm EN 149.

Welche Atemschutzmasken helfen wirklich?

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie muss man in Österreich in den Supermärkten und Öffis Schutzmasken tragen. Allerdings gibt es viele Varianten, mit denen man andere vor seinen Tröpfchen schützen kann. Nicht alle helfen gleich gut. Die Vergleich.org-Readaktion hat deshalb eine Infografik erstellt, die zeigt, welche Maske wie schützen kann.

Quelle: https://www.vergleich.org/atemschutzmaske/#ratgeber-covid-19-welche-schutzmasken-sind-sinnvoll

Folgende Masken gibt es: