In einer Pressekonferenz hat Bundeskanzler Karl Nehammer am Dienstag angekündigt, dass der Lockdown für Geimpfte am 12. Dezember enden soll.

Nähere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Wie geplant soll der Lockdown für Geimpfte in Österreich am 12. Dezember enden. Das kündigte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz an. Für Ungeimpfte gilt der Lockdown allerdings weiterhin. Es stelle sich nicht mehr die Frage, ob, sondern wie der Lockdown beendet wird, betonte der Kanzler.

Bereits im Vorfeld hatten sich die Landeshauptleute gemeinsam auf eine dreiwöchige Dauer der Schließungen von Handel und Gastronomie geeinigt. Aufgrund der positiven Tendenzen können man deshalb nun auch wie geplant wieder öffnen. Die genauen Details dazu, wie die Öffnungsschritte konkret ausschauen, werden demnach noch geklärt, so Nehammer. Am Mittwoch soll gemeinsam mit Experten und den Landeshauptleuten besprochen werden, wie die Öffnungen sicher stattfinden können.

Gemeinsam mit Expertinnen und Experten und Mitgliedern der Bundesregierung habe ich mich heute zu den aktuellen Corona-Maßnahmen ausgetauscht. Es ist besonders wichtig, dass wir in dieser Situation gut vorbereitete und abgestimmte Entscheidungen treffen können. pic.twitter.com/0Mn3jyL84U — Karl Nehammer (@karlnehammer) December 6, 2021

Handel, Gastronomie & Hotellerie öffnen wieder

Ab 12. Dezember dürfen Geschäfte, die Gastronomie und die Hotellerie demnach wieder öffnen. Die genauen Bedingungen sind allerdings noch unklar. Auch diese werde man nun mit Experten besprechen, so Nehammer bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Für Ungeimpfte bleibt weiterhin alles wie bisher. Es gehe dabei allerdings nicht um ein „gegeneinander“, sondern viel mehr um ein „miteinander im geschlossenen Kampf gegen das Virus“, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

Zweifel an Öffnungen

Aufgrund der angespannten Situation in vielen Spitälern gab es zuletzt noch Zweifel darüber, ob der Lockdown tatsächlich beendet werden kann. So forderten etwa der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter, sowie der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhofer ein vorsichtiges Vorgehen. Zudem sei auch die Lage in Niederösterreich weiter angespannt, heißt es von der dortigen Landesregierung. Druck kommt allerdings von der Wirtschaft, die eine rasche Öffnung fordert. Die endgültige Entscheidung über das weitere Vorgehen soll am morgigen Feiertag bei einem gemeinsamen Gipfel fallen.