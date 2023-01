Bald geht es wieder los – Germany’s Next Topmodel startet in die 18. Staffel. Die Model-Castingshow mit Heidi Klum geht 2023 in die nächste Runde. Jetzt steht auch das Startdatum endlich fest.

Es gibt sogar schon Details zur ersten Folge.

Germany’s Next Topmodel 2023: Das Startdatum ist fix

Heidi Klum ist wieder auf der Suche nach „Germany’s Next Topmodel“. Die 18. Staffel steht nun kurz bevor – schon Mitte Februar soll es so weit sein. Ab dem 16. Februar dürfen wir nämlich wieder jeden Donnerstag um 20:15 Uhr neue Folgen mit Heidi und ihren Models verfolgen. Die erste Folge startet mit 30 Kandidatinnen direkt in Los Angeles. Dort müssen die NewcomerInnen ihr Können bei ihrer ersten Fashion-Show unter Beweis stellen.

Wer der 49-Jährigen bei der Bewertung der Models dieses Jahr wohl helfen wird? Das ist noch ein Geheimnis. Gemunkelt wird allerdings, dass sie von der ehemaligen Gewinnerin Alex Mariah Peter in der Jury unterstützt werden soll. Tatsächlich sorgte die Gewinnerin der vergangenen Staffel erst kürzlich selbst für die Spekulationen. Denn sie postete auf Instagram Fotos aus LA, auf denen sie unter anderem vor einem Trailer steht, der denen von GNTM sehr stark ähnelt.

Heidi Klum ist auf jedenfalls schon ziemlich aufgeregt, wie sie selbst sagt: „Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen“, heißt es in einer aktuellen Aussendung von ProSieben. Während sich Heidi auf die neue Staffel freut, sind viele allerdings gespannt, inwiefern sich GNTM weiterentwickelt hat und gegen den Image-Schaden aufgrund einiger Vorwürfe von ehemaligen Kandidatinnen ankämpfen wird.

Schwere Vorwürfe gegen GNTM

Im vergangenen Jahr wurde die Castingshow nämlich von heftigen Vorwürfen ehemaliger Teilnehmerinnen überschattet. So packte unter anderem Ex-Teilnehmerin Lijana Kaggwa in zwei Enthüllungsvideos auf YouTube über die Show aus und verstieß damit sogar gegen ihre vertragliche Schweigepflicht. Darin berichtet sie unter anderem von heftiger Manipulation am Set: „Ich wusste es vorher nicht, dass da Redakteurinnen sind, die dich so heftig verarschen, ins Gesicht lügen und menschlich mit dir spielen und dich manipulieren“, so Lijana in einem ihrer Videos. Weiter erzählt sie: „“[…] und dir sagen, etwas kommt gut an, was im Endeffekt nur dazu führt, dass du Morddrohungen bekommst und unter Polizeischutz gestellt wirst, weil der [sic!] Cybermobbing so schlimm ist.“ Auch andere ehemalige Kandidatinnen wie Nathalie Volk standen ihr daraufhin bei und äußerten scharfe Kritik an dem Konzept der Castingshow.

Weder Heidi noch die Macher der Show äußerten sich damals zu den Vorwürfen und das Finale der vergangenen Staffel fand wie gewohnt statt. Bleibt also abzuwarten, ob sich die Macher der Show die Kritik zu Herzen genommen haben und ob es in der neuen Staffel Reaktionen auf die Kritik geben wird.