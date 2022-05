In den vergangenen Jahren ist „GNTM“ immer wieder in die Kritik gekommen. Auch jetzt sorgen die Vorwürfe von zwei ehemaligen Kandidatinnen der Show für Schlagzeilen.

Denn Nathalie Volk und Lijana Kaggwa erzählen, was hinter der Kamera geschah.

„GNTM“: Zwei Ex-Kandidatinnen packen aus

Dass das, was wir bei „GNTM“ sehen, nicht unbedingt der ganzen Wahrheit entspricht und immer wieder nachgeholfen wird, damit die Show dramatischer wirkt, ist wohl allgemein bekannt. Wie weit das Team, das hinter der Model-Sendung steckt, aber wirklich geht, sorgt gerade für Entsetzen. Denn zwei ehemalige Kandidatinnen, die vor allem durch ihr scheinbar „auffälliges Verhalten“ in der Sendung polarisiert haben, erzählen jetzt, wie es wirklich war.

Schon vor einer Woche veröffentlichte Lijana Kaggwa, die es 2020 sogar bis ins Finale geschafft hat, ein ziemlich ehrliches Video auf YouTube. Darin berichtet sie darüber, wie es hinter den Kulissen der bekannten Show abläuft. Knapp 30 Minuten lang erzählt die 25-Jährige Details, die wirklich schockieren. Das hat auch Nathalie Volk, die im Jahr 2014 Teil der Show war, zum Anlass genommen, um ihre Ansichten zur Sendung zu teilen. Via Instagram-Story (die mittlerweile nicht mehr verfügbar ist), berichtet die 25-Jährige von Erlebnissen, die sie bis heute verfolgen würden.

Nathalie Volk: „Ich habe Narben am Körper wegen Heidi“

Bereits in der Vergangenheit hat sich Nathalie Volk immer wieder negativ über „GNTM“ geäußert. Jetzt erhebt sie erneut schwere Vorwürfe gegen die Show. Auf Instagram schreibt sie: „Diese Show ist Körperverletzung und Mobbing an jungen Frauen.“ Während der Dreharbeiten habe sie sich damals am Arm verletzt und nach einem Arzt gefragt. „Der Arzt kam in Wirklichkeit nach drei Tagen“, so Nathalie. Außerdem habe sie wegen Heidi Klum blaue Flecken bekommen, nachdem sie die damalige Kandidatin für ein Shooting in den Pool gestoßen und mit Farbbeuteln beworfen hat.

„Ich habe Narben am Körper wegen Heidi“, so Nathalie. Zu dem Zeitpunkt, an dem diese Staffel von „GNTM“ gerade gedreht wurde, war das Model erst 16 Jahre alt. Heidi habe sie gezwungen, sich auszuziehen – dann sei sie noch mit einem Kameramann in ein Badezimmer gesteckt worden, schreibt sie. „Habe es damals verweigert, weil ich Angst hatte“, erinnert sich die 25-Jährige. Bei der Produktion werde außerdem getrickst, um Steuern zu sparen. „Für die angeblichen ‚Jobs‘, die vorher entschieden werden, hat die Produktion uns bei der Einwanderung an der Grenze gesagt, dass wir lügen sollen.“

Dann findet das Model klare Worte: „Diese Sendung ist genauso falsch wie die angebliche Model-Mama und sollte schon lange abgesetzt werden.“ Am Ende ihres Textes sind die Hashtags „Mobbing“, „Körperverletzung“ und „Missbrauch“ zu lesen.

Lijana Kaggwa erhebt schwere Vorwürfe gegen „GNTM“

Auch Lijana Kaggwa sorgt mit ihren Eindrücken der Modelshow für Aufregung. Denn in einem Video, das die 25-Jährige auf YouTube veröffentlicht hat, berichtet sie über Situationen, die für viele einfach unvorstellbar sind. Sie beginnt erstmal mit den Worten: „Mein erstes Youtube-Video nach so einer langen Zeit und dann gleich eins, wofür ich verklagt werde.“ Denn alle Models müssen vor der Teilnahme eine Schweigepflicht unterschreiben. Diese werde sie nun brechen, so Lijana.

Dann lässt das Model kein gutes Haar an der Produktionsfirma von „GNTM“ sowie an Model-Mama Heidi Klum. Hinter den Kulissen werde gezielt Streit provoziert, ihnen werden Worte in den Mund gelegt und die Kandidatinnen würden manipuliert werden. Das Ziel: Hass verbreiten. Denn alles andere wäre schlichtweg zu langweilig. „Hass ist einfach viel eindrucksvoller als Liebe“, so die 25-Jährige.

Außerdem sei das Leben in der Model-Villa alles andere als luxuriös gewesen – im Gegensatz dazu, wie es im TV immer wirkt. Denn die Realität sah laut Lijana so aus: „Wir durften nicht einen Spaziergang machen, wir durften nicht einkaufen gehen, wir durften nicht mal eine Sightseeing-Tour machen, wir durften gar nichts.“ Auch Handys und Fernsehen durften die Kandidatinnen nicht benutzen. Brach jemand die Regeln, wurde laut Lijana mit dem Rausschmiss aus der Show gedroht.

Dass in dieser Staffel ausgerechnet sie die Rolle der Zicke treffen würde, ahnte Lijana zum Zeitpunkt des Drehs noch nicht. Doch das hatte große Folgen! Denn als die Szenen mit Lijana ausgestrahlt wurden, bekam die ehemalige Kandidatin den Hass am eigenen Leib zu spüren. Sie bekam Drohungen, Beschimpfungen und wurde sogar unter Polizeischutz gestellt. Das führte laut Lijana sogar zu Suizidgedanken, wie sie im Video gesteht. Mittlerweile nutzt die 25-Jährige aber ihre Stimme und setzt sich für Mobbingopfer ein.

Das sagt „GNTM“-Sprecherin Tina Land dazu

Doch das war noch längst nicht alles! Denn wie die ehemalige Kandidatin weiter erzählt, stehe lediglich das Unterhaltungspotenzial im Zentrum der Show. Leistung spiele keine Rolle. Besonders heftig: Vor einigen Walks seien ein paar Kandidatinnen die Füße eingecremt worden, damit sie anschließend am Laufsteg stolpern, so das Model im Video. „Es wird vorher manipuliert, wer stolpern soll und wer nicht“, berichtet Lijana.

Auch Heidi Klum sei, sobald die Kamera aus ist, nicht so, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. „Die redet nicht einen Satz mit uns, wenn die Kamera nicht läuft. Es interessiert sie nicht“, so Lijana. Während sich Heidi Klum bisher weder zu den Aussagen von Lijana, noch zu den Vorwürfen von Nathalie geäußert hat, gibt es seitens ProSieben eine klare Ansage.

Denn der Sender weist jegliche Vorwürfe von sich und droht jetzt mit juristischen Schritten. Laut der „GNTM“-Sprecherin Tina Land habe ProSieben bereits mit einer Anzeige reagiert, da Lijana Unwahrheiten und Lügen verbreite, wie Horizont berichtet. Zu Nathalie Volk äußert sich die Sprecherin so: „Frau Volk macht alles, um sich medial ins Gespräch zu bringen. Dazu gehört jetzt wohl auch, dass sie unter anderem über einen Poolplantscher spricht, der acht Jahre zurückliegt.“ Damit verweist sie scheinbar auf die Pool-Szene, die das 25-jährige Model in der Instagram-Story schildert.