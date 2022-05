Und schon wieder sorgt Kendall Jenner für großes Gelächter auf jeglichen Social-Media-Plattformen. Wieder einmal beweist der KUWTK-Star, dass Alltagssituation für sie zur großen Herausforderung werden können. Letzte Woche machten sich noch alle darüber lustig, dass sie keine Gurken schneiden kann. Jetzt lachen Fans darüber, wie sie bei Kourtneys und Travis Barkers Hochzeit die Treppen hinaufsteigt.

Am Ende schaffte es sie es glücklicherweise den steinernen Weg hinter sich zu bringen.

So seltsam geht Kendall Jenner die Treppen hoch

So wie Kendall Jenner eine Gurke schneidet, könnte man meinen, sie hätte das Gemüse noch nie in ihrem Leben gesehen. Die skurrile Szene aus einer aktuellen „The Kardashians“-Folge dient inzwischen als Steilauflage für unzählige Reels und TikTok-Clips. Doch nun setzt das Model noch einen obendrauf. Bei der Hochzeit ihrer Schwester Kourtney musste sie nämlich einige Treppen hinaufsteigen, um zum schicken Schloss mit dem traumhaften Blick auf Portofino zu kommen. Doch die steilen Stiegen werden für die 26-Jährige anscheinend zur großen Herausforderung und bringen die Catwalk-Fähigkeiten des Topmodels für kurze Zeit ins Stocken. Das beweist jetzt ein von Kylie Jenner aufgenommenes Video, das sie in ihrer Insta-Story gepostet hat.

Auf den Aufnahmen ist unter anderem zu hören, wie Kylie hysterisch lacht. „Oh Mann, diese Treppe ist der Wahnsinn„, kommentiert sie den Aufstieg. Dass Kendalls sonderbare Gangart vielleicht daran liegt, dass ihr Kleid um ihre Beine herum einfach zu eng geschnitten ist und sie Birkenstocks trägt, ist nebensächlich. Für das Internet zählt nur der witzige Anblick und der neue Modelwalk, der wahrscheinlich sehr bald als Steilvorlage für unzählige Memes dienen wird. Fans scherzen in den Kommentaren schon: „Wenn ich in meinen Träumen versuche zu rennen, es aber nicht kann“. Und einige machen den Walk auf TikTok sogar schon nach.

Hochzeit in Portofino

Doch vom steilen Aufstieg ließ sich Kendall auf jeden Fall nicht den Abend vermiesen , wie in den Insta-Stories der Kardashians zu sehen war. Die Hochzeit endete mit einer rauschenden Party, zu der unter anderem auch Machine Gun Kelly und Megan Fox eingeladen waren. Für die Party tauschte Schwester Kourtney dann auch ihr weißes Dolce & Gabbana-Mini-Hochzeitskleid gegen ein schwarzes Mini-Kleid und eine Lederjacke mit der Aufschrift „Mrs. Barker“ und tanzte zu „Crazy in Love“ von Beyoncé.

Wie weird findet ihr Kendalls Stair-Walk?

