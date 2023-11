Trash-TV ist längst kein Guilty Pleasure mehr, vor allem nicht für die Gen Z. Wir konsumieren es, entspannen uns dabei und tauschen uns im Anschluss über best-of-Momente aus.

Wir zählen euch 5 Gründe auf, warum wir alle Trash-TV schauen sollten.

Trash-TV als Ankerpunkt für Gen Z

Wenn wir uns jetzt mal ehrlich sind: Insgeheim lieben wir doch alle Reality-Sendungen, oder nicht? Sie sind vor allem ein Ankerpunkt für viele Gen Z’s, die sich von dem Reality-Drama im Fernsehen gerne nach einem anstrengenden Tag beschallen lassen. No offence: natürlich ist Trash-TV nicht nur eine Sache für die Gen Z, sondern auch für Millennials und Boomer.

Falls ihr euch noch nicht für Trash-TV begeistern konntet, zählen wir euch hier 5 Gründe auf, warum ihr es vielleicht doch solltet:

1. Ablenkung

Wir leben alle in unterschiedlichen Lebensrealitäten, mit unterschiedlichen Sorgen oder einfach Dingen, die uns zu schaffen machen. Um von unserer eigenen Realität zu escapen, bietet sich Trash-TV bestens als gute Ablenkung.

2. Drama

Spill the tea: zugegeben, lieben wir doch alle auf irgendeine Art und Weise Drama. Natürlich lieben wir es nur, wenn es andere betrifft und uns weniger. Deshalb ist es immer besonders unterhaltsam, sich die Intrigen der Kandidat:innen in der Sendung reinzuziehen. Vom Streit um den Schlafplatz bis hin zu heimlichen Gossip-Talks über die anderen Teilnehmer:innen und die darauffolgenden Auseinandersetzungen.

3. Virale TikTok-Sounds

Wenn es eine Szene mit besonderem Unterhaltungswert gibt, geht diese mit hoher Wahrscheinlichkeit auf TikTok auch viral. Die hinterlegten Sounds aus den Trash-TV-Formaten tragen dazu bei, die Kreativität der Zuschauer:innen zu testen. Genau so ergeben sich im Anschluss die lustigsten Videos auf TikTok.

4. Nebenbeschäftigung

Apropos Unterhaltung: Natürlich sollten wir Trash-Sendungen konsumieren, weil es in erster Linie einen sehr hohen Unterhaltungswert hat. Es bietet sich aber auch ganz gut an, die Sendungen einfach als Nebenbeschäftigung zu wählen. Beispielsweise bei der Tätigkeit von Dingen im Haushalt oder als Zeitvertreib bei langen Fahrten in der Bahn.

5. Reflexion von Verhalten

Bei fast allen Formaten leben die Teilnehmer:innen auf engstem Raum zusammen. Da können sich einfach Meinungsverschiedenheiten bilden, schließlich mischen sich unterschiedlichste Charaktere untereinander. Sobald es zu Streitigkeiten kommt, spalten sich die Meinungen auch bei den Zuschauer:innen. Jedoch muss es nicht zwingend zum Streit kommen, damit Meinungen gebildet werden. Allgemein wird das Verhalten der Kandidat:innen von Zusehenden reflektiert und auch diskutiert. Und dann folgen hitzige Diskussionen unter den Kommentarspalten der Social-Media-Kanäle von unterschiedlichen Trash-TV-Formaten.