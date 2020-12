Ja, es ist tatsächlich schon wieder so weit! Ein ganzes Jahr ist seit dem letzten Weihnachtsfest vergangen und auch wenn sich 2020 nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt hat, so können wir zumindest unseren Liebsten eine Freude bereiten. Denn wer freut sich nicht über Weihnachtsgeschenke?

Doch wie jedes Jahr stellt sich die Frage: Was schenke ich meinem Freund? Hier sind ein paar Geschenke-Tipps, die du unter den Weihnachtsbaum legen kannst.

10 Weihnachtsgeschenke für deinen Freund

Vom Parfum bis hin zu süßen Socken – über diese Weihnachtsgeschenke freut sich dein Freund garantiert!

1. Parfum von Hugo Boss

Aus langjähriger Erfahrung wissen wir: Das Parfum deines Freundes muss euch beiden gefallen 😉 Und sind wir uns ehrlich, Parfums sind nie schlechte Weihnachtsgeschenke! Wie wäre es zum Beispiel mit dem Eau de Parfum Boss Bottled von Hugo Boss? Die elegant, holzig-würzige Note strahlt zeitlose Wärme aus und passt zu jeder Angelegenheit. Erhältlich ab ca. 40 Euro zum Beispiel bei Douglas.

Eau de Parfum Boss Bottled von Hugo Boss, 100 ml, ca. € 102

2. Toaster von Kenwood

Wenn’s morgens mal schnell gehen muss, dann darf ein Toaster im Haushalt nicht fehlen. Umso besser, wenn das gute Stück dann auch noch der Hingucker eurer oder seiner Küche ist. Wie der stylische 2-Schlitz-Toaster von Kenwood zum Beispiel. Ein ideales Weihnachtsgeschenk für alle Frühstücks-Liebhaber. Zu kaufen gibt es das Gerät im Onlinestore von Kenwood und bei MediaMarkt für rund 40 Euro.

2-Schlitz-Toaster von Kenwood aus der Abbey Collection, € 39,99

3. Rum von Appleton Estate

Wenn dein Freund ein echter Rum-Kenner ist, dann freut er sich bestimmt über den feinen Tropfen von Appleton Estate. Der originale Rum aus Jamaika wird seit 265 Jahren produziert. Der 21 Year Old überzeugt mit kräftigen Zitrus- und Gewürznoten. Die hochwertige Verpackung macht die Flasche außerdem zu einem echten Deko-Element. Zum Rum-Vergnügen kommt ihr in sämtlichen Lebensmittel- und Spirituosengeschäften. Kostenpunkt: Circa 80 Euro.



Jamaikanischer Rum von Appleton Estate Aged 21 Years, 750 ml, € 79,90

4. Bart- und Haarpflege von Juvena

Egal, ob bärtig, rasiert, lang- oder kurzhaarig, Haarpflege ist mittlerweile auch bei vielen Männern zum Thema geworden. Juvena hat eine eigene Linie mit Pflegeprodukten für Männer entwickelt. Mit dem Pflegeöl aus der Rejuven-Men-Serie gelingt eine nachhaltige Feuchtigkeitsversorgung. Erhältlich Online und zum Beispiel bei Douglas für rund 35 Euro.

Beard & Hair Grooming Oil aus der Rejuven-Men-Line von Juvena, 50 ml, € 35

5. Schuhe von Arkk Copenhagen

Coole Sneaker sind dafür gemacht, um sie der ganzen Welt zu zeigen. Daher eignen sie sich auch als perfektes Weihnachtsgeschenk. Das Model von Arkk Copenhagen stammt von zwei hippen Freunden aus Dänemark, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Kunden mit Komfort und dem simplen skandinavischen Design zu begeistern. Zu kaufen ab ca. 140 Euro via Zalando.

Sneaker Kanetyk Suede 2.0 von Arkk Copenhagen, € 139,95

6. Winterjacke von Fjällräven

Gerade jetzt sollten wir uns so gut es geht draußen aufhalten, auch wenn die Temperaturen immer weiter sinken. Mit der richtigen Outdoor-Bekleidung könnt ihr jedoch Zeit im Freien verbringen ohne dabei zu Eiszapfen zu erstarren. Die leichte Daunenjacke mit Kapuze von Fjällräven verspricht ihre Träger warmzuhalten. Erhältlich im Onlineshop für circa 300 Euro.

Blaue Daunenjacke Expedition Back Down Hoodie M von Fjällräven, € 299,95

7. Weihnachtssocken von Falke

Socken haben heutzutage in etwa denselben Stellenwert wie die meisten Handyhüllen: Sie müssen zum Outfit passen! Außerdem fallen sie in die Kategorie Weihnachtsgeschenke, mit denen man nichts falsch machen kann! Die Airport-Kollektion von Falke wartet nur darauf, mit ihren süßen kleinen Details, verschenkt zu werden. Zu kaufen gibt es die Socken im Falke-Onlineshop. Erhältlich ab 18 Euro.

Nutcracker-Socken aus der Falke Airport-Kollektion, € 18

8. Fit-Watch von Huawei

Fit durch den Winter zu kommen ist besonders jetzt ein absolut guter Plan. Die Fit-Watch von Huawei unterstützt mit insgesamt 96 benutzerdefinierten Trainingsmodi. Der Akku hält durchgehend bis zu zehn Tage lang und um ein besonders angenehmes Tragegefühl hervorzurufen, wiegt die Fitness-Uhr nur 34 Gramm. Erhältlich bei Handyshops und MediaMarkt für rund 100 Euro.

Watch Fit in Graphite Black von Huawei, € 99

9. Roman von Eva-Isabel Schmid

Wir lehnen uns jetzt mal sehr weit aus dem Fenster und behaupten, dass dein Freund ein großer “Game of Thrones”-Fan ist. Ist dem so, dann wird er auch das neue Buch “Paracelsus” von Eva-Isabel Schmid lieben. Der historische Roman spielt in Basel und handelt von zwei Freunden, von denen sich einer seinem Medizinstudium widmet, während der andere dem Okkultismus verfällt. Erhältlich Online und in allen Bücher-Stores.

“Paracelsus – Auf der Suche nach der unsterblichen Seele” von Eva-Isabel Schmid, Piper Verlag, 440 Seiten, € 18

10. Handtuch-Set von Urbanara

Was gibt es Schöneres, als sich nach einer heißen Dusche oder einem langen Bad in kuschelige Handtücher zu wickeln und ein bisschen zu entspannen? Mit den Handtüchern von Urbanara, die zu 100 Prozent aus Bio-Baumwolle bestehen, habt ihr bestimmt beide eine große Freude. Zu kaufen gibt es das Set im Online-Store von Urbanara ab 65 Euro.