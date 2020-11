2020 ist wohl ein unvergleichliches Jahr. Die Pandemie hat uns alle verändert und die meisten von uns vor allem zu kleinen Mini-Virologen gemacht. Kontaktperson, FFP2, Aerosole: All diese Wörter gehören mittlerweile zu unserem Alltag. Wie sehr sich unsere Gesellschaft verändert hat, können wir auch jeden Tag in den Zeitungen lesen. Und da reicht schon ein Blick auf die Headlines.

Denn die meisten der Überschriften hätten wir 2019 noch überhaupt nicht verstanden. Versetzen wir uns also kurz in unser junges, naives 2019-Ich, das noch keine Ahnung hatte, was 7-Tage-Inzidenz bedeutet und dachte, es sei normal, wenn Kinder in Kindergärten gehen:

“Viele Kinder trotz Lockdown im Kindergarten”

Was ist ein Lockdown? Und gehören Kinder nicht in den Kindergarten? Die Headline hätte uns wohl 2019 ordentliches Kopf-Kratzen beschert. Spulen wir vor in den November 2020: Wir befinden uns im zweiten Lockdown während der Corona-Pandemie. Lockdown ist mittlerweile das gängige Wort für die Ausgangsbeschränkungen und das Herunterfahren von Gastronomie und Handel. Kindergärten und Schulen sind geschlossen, bieten aber weiterhin Betreuung für alle jene an, die sie brauchen. Und das sind in Österreich offenbar sehr viele.

“Österreich bleibt rot, Ampelkommission aber weiter für offene Schulen”

Wer ist diese Ampelkommission? Ist das eine Behörde der EU? Ist sie für alle Ampeln im Land zuständig? Sitzen ihr Schülerlotsen bei? Und wieso sollten Schulen nicht offen haben? Österreich ist rot? Was bedeutet das? Die SPÖ ist doch gar nicht in der Regierung! Fragen über Fragen, die wohl auch Ende 2020 noch immer nicht ganz geklärt sind.

“Anschober: Anzeichen für leichte Entspannung”

2019 hätten wir uns wohl noch gedacht, dass unser Gesundheitsminister uns jetzt allen Meditieren beibringen möchte. Zumindest ergibt diese Überschrift aus dem Zusammenhang gerissen so gut wie keinen Sinn. 2020, ein Jahr, in dem wir alles im Kontext der Pandemie erleben, wissen wir aber: Rudolf Anschober bezieht sich hier vorsichtig auf die Abwärtstendenz der Pandemiezahlen.

“Was ist erlaubt? Frau soll 600 Euro Strafe fürs Spazierengehen bekommen haben”

Noch Ende 2019 hätte uns diese Headline mehr als überrascht. Spazierengehen war letztes Jahr noch ein unschuldiger Zeitvertreib, der vor allem von der älteren Generation praktiziert wurde. Jetzt ist er Club-Besuch, “Kopf-Auslüftung”, Catwalk und Treffen mit Freunden in Einem. Er ist eines der letzten Dinge, die uns noch geblieben sind. Erlaubt ist er alleine jedenfalls immer, auch wenn es im ersten Lockdown im Frühjahr zu großer Verwirrung gekommen ist, was man denn nun eigentlich darf und was nicht.

“Spazierengehen ist erlaubt”

Diese Aussage des Tiroler Landeshauptmann hat es zu Beginn des ersten Lockdowns in Tirols Schlagzeilen geschafft. Er wollte klarstellen, was während den Ausgangsbeschränkungen noch erlaubt ist und das beinhaltete eben auch den Spaziergang alleine oder mit Menschen aus dem gleichen Haushalt. 2019 hätten wir diese Headline wohl für einen “Tagespresse”-Artikel gehalten.

“Gesichtsmaske falsch getragen: 400 Euro Strafe für Brixnerin”

So geschehen in Südtirol. 2019 wären wir wohl empört gewesen. Immerhin kann doch jede Frau ihre Gesichtsmaske tragen, wie sie will. 2020 hat das Wort aber eine andere Bedeutung.

“Die richtige Sprechtechnik beim Tragen einer Schutzmaske”

Da hätten wir und vor einem Jahr gedacht, wir sind auf der Seite eines Branchenmagazins für Ärzte gelandet. Nun haben diese hilfreiche Tipps aber ihren Platz in unserem Alltag und in den Schlagzeilen der Tageszeitungen.

“Unklarheiten in Quarantäne”

Welche Quarantäne? Im Dezember 2019 hätte uns diese Überschrift wohl nichts als Fragezeichen gebracht.

“Wiener Christkindlmarkt bleibt vorerst zu”

Kurz vor dem ersten Advent sind 2020 aufgrund der Corona-Maßnahmen alle Christkindlmärkte zu. Ob und wann der Wiener Christkindlmarkt vor dem Rathaus überhaupt aufsperrt, ist ungewiss. Eine Situation, die uns Wiener 2019 wohl noch auf die Barrikaden hätte steigen lassen, weil …. Christkindlmarkt!!!!!!!!

“Deutsche decken sich wieder mit Klopapier ein”

“Die spinnen, die Deutschen” hätten wir uns vor einem Jahr noch gedacht. Ende 2020 ist das Klopapier zusammen mit Teigwaren zum Symbol einer Bewegung von Hamsterkäufern geworden. Nichts scheint dieses Jahr so wertvoll wie das Papier des täglichen Badezimmer-Gebrauchs, und das weltweit und nicht nur in Deutschland. Auch jeder von uns Österreichern ist heuer schon einmal vor einem leeren Klopapier-Regal gestanden und hat sich gefragt: “Wieso?”

“Markus Rogan zur Corona-Flucht: ‘Hirn ausgeschaltet'”

Was bedeutet Corona? Und wieso musste der Ex-Schwimmstar flüchten? 2020 wissen wir: Markus Rogan war in seiner Funktion des Mental-Coaches des Fußball-Nationalteams in Israel. Dort wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Statt sich aber wie vorgeschrieben für zwei Wochen im Land in Quarantäne zu begeben, hat er seinen Flug umgebucht und ist über Deutschland an seinen Wohnort in die USA geflogen.

“Corona-Hilfen können ab Montag beantragt werden”

Sind wir ganz ehrlich: Vor einem Jahr hätten wir wahrscheinlich noch gedacht, dass es sich um irgendeine Werbeaktion der Biermarke handelt, jetzt geht es um die Wirtschaftshilfen während der Pandemie.