Im Dezember dürfen wir uns auf einen ganz besonderen Nachthimmel freuen. Denn die Geminiden-Schauer sorgen für zahlreiche Sternschnuppen über Deutschland und Österreich.

In der Nacht von 13. auf 14. Dezember erreichen sie ihren Höhepunkt und erleuchten den ganzen Nachthimmel.

Sternschnuppen im Dezember

Die sogenannten Geminiden sind die wichtigsten Sternschnuppen im Dezember, die bereits am 7. Dezember beginnen. Ihren Höhepunkt erreichen sie in der Nacht von 13. auf 14. Dezember. Dann kann man sogar mit bis zu 120 Sternschnuppen pro Stunde am Nachthimmel über Deutschland und Österreich rechnen.

Geminiden am Nachthimmel

Bei Sternschnuppen handelt es sich allerdings nicht wirklich um herabfallende Sterne, sondern um Meteoriten, die in die Erdatmosphäre eindringen. Durch die hohe Geschwindigkeit wird beim Eindringen in die Atmosphäre eine Reibung erzeugt, wodurch die Meteoriten verglühen. Für uns sieht es dann allerdings tatsächlich fast so aus, als würden Sterne vom Himmel fallen.

Die Geminiden sind übrigens der größte Meteoritenschauer des Jahres. Obwohl sie oft im Schatten, der im August auftretenden Perseiden stehen. Das liegt aber vermutlich eher an der unbequemen Jahreszeit und nicht an ihrer Schönheit oder Anzahl. Denn im Gegensatz zu den Perseiden sind die Geminiden die ganze Nacht zusehen. Sie sind außerdem nach dem Sternbild der Zwillinge, das den Ausgangspunkt des Meteoritenschauers im Dezember darstellt, benannt.