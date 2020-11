Im November dürfen wir uns auf ein ganz besonderes Himmelsspektakel freuen. Denn dann erleuchten die Leoniden mit einem Sternschnuppen-Schauer den Himmel.

In der Nacht vom 17. auf den 18. November erreichen sie ihren Höhepunkt. Dann sind die Sternschnuppen am besten zu sehen.

Leoniden im November: 20 Sternschnuppen pro Stunde

Die sogenannten Leoniden sind die wichtigsten Sternschnuppen im November, die bereits Anfang des Monats beginnen. Sie erreichen ihren Höhepunkt in der Nacht von 17. auf 18. November. Dann sind bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde am Himmel zu sehen und erstrahlen die Nacht. Bei Sternschnuppen handelt sich es, anders als von vielen vermutet, nicht um herabfallende Sterne, sondern um Meteoriten, die in die Erdatmosphäre eindringen. Durch die hohe Geschwindigkeit wir beim Eindringen in die Atmosphäre eine Reibung erzeugt, wodurch die Meteoriten verglühen und so als Sternschnuppen von der Erde aus zu sehen sind.

Um diese Zeit siehst du sie am besten

Ihren Namen haben die Leoniden vom Sternenbild des Löwen, das den Ausgangspunkt des Meteoritenschauers im November darstellt. Am besten sehen kann man den Schauer heute Nacht (17. November) gegen 12 Uhr. Natürlich muss das Wetter mitspielen, um das Highlight von bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde am Himmel sehen zu können. Heute Nacht soll der Himmel aber wolkenfrei sein – die beste Voraussetzung also, um das Spektakel zu beobachten. Unser Tipp: Am besten Richtung Nordosten schauen, denn dort befindet sich das Sternbild des Löwen und die Leoniden sind hier am ehesten zu sehen.